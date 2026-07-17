Kane przerwał milczenie po klęsce w półfinale mundialu. Gorzkie słowa

Anglicy przez pewien czas mogli czuć się znakomicie. W 55. minucie Anthony Gordon wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie i wydawało się, że "Synowie Albionu" są o krok od awansu do finału mistrzostw świata. Po zdobyciu bramki obraz meczu jednak całkowicie się zmienił. Zamiast dalej atakować, Anglia coraz głębiej cofała się pod własne pole karne, oddając inicjatywę Argentyńczykom. Albicelestes cierpliwie budowali kolejne akcje, doprowadzili do wyrównania, a następnie zadali decydujący cios, wygrywając 2:1 i meldując się w finale drugi raz z rzędu.

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Kane przerwał milczenie. "Brakuje słów"

Po spotkaniu na reprezentację Anglii spadła fala krytyki. Michael Owen stwierdził nawet, że jego rodacy zasłużyli na porażkę, zarzucając drużynie brak odwagi i zbyt defensywne nastawienie po objęciu prowadzenia. Kilka godzin później emocjonalny wpis opublikował Harry Kane, kapitan "Synów Albionu".

"Brakuje słów, które mogłyby opisać pustkę, jaką teraz czuję. Byliśmy blisko, naprawdę bardzo blisko kolejnego finału, ale to nie wystarczyło. Przez ostatnie siedem tygodni daliśmy z siebie absolutnie wszystko i bardzo trudno pogodzić się z tym, że zabrakło nam tak niewiele" - napisał na Instagramie.

Napastnik podkreślił, że doskonale rozumie ogromne oczekiwania kibiców, ponieważ reprezentacja od lat znajduje się w światowej czołówce, ale wciąż nie potrafi wykonać ostatniego kroku.

"Wiem, że oczekiwania wobec nas są ogromne i słusznie. Od ośmiu lat jesteśmy bardzo blisko największego sukcesu, ale po raz kolejny zabrakło tego ostatniego elementu układanki. Teraz musimy to przepracować, wyciągnąć wnioski i znaleźć sposób, by stać się jeszcze lepszym zespołem. Jestem niezwykle dumny z chłopaków i z tego, co pokazaliśmy podczas całego turnieju" - dodał.

Mimo bolesnej porażki Kane zapewnił, że drużyna nie zamierza się poddawać. "Walka o największe trofea nie oznacza, że zawsze uda się je zdobyć. Trzeba o nie walczyć, upadać, podnosić się i próbować ponownie. I właśnie to zamierzamy zrobić. Nie ma innej drogi niż dalej wierzyć i dalej ciężko pracować" - podkreślił.

Kane podziękował kibicom, choć to jeszcze nie koniec mundialu

"Dziękuję każdemu kibicowi, który przyjechał na mecze i wspierał nas z trybun. Dziękuję wszystkim fanom w domu za wiarę w nas. Dziękuję zawodnikom i członkom sztabu za wszystko, co dali tej drużynie. Jak zawsze - niezależnie od tego, czy wygrywamy, czy przegrywamy, wyciągamy wnioski i walczymy dalej" - zakończył Kane.

Anglia po raz kolejny będzie musiała odłożyć marzenia o zdobyciu drugiego w historii mistrzostwa świata. Od jedynego triumfu z 1966 roku minęło już 60 lat, a na kolejny finał "Synowie Albionu" będą musieli jeszcze poczekać co najmniej cztery kolejne lata.

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Wypowiedź Kane'a można odbierać jako pożegnanie z tegorocznym mundialem, patrząc też na to, w jaki sposób podziękował kibicom. Tymczasem przed Anglią jeszcze mecz o trzecie miejsce z Francją. To spotkanie zaplanowano na sobotę na godz. 23:00 polskiego czasu.