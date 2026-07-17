Messi przemówił przed finałem mundialu. Wyznał miłość do klubu

Mało kto przypuszczał, że po zdobyciu mistrzostwa świata w 2022 roku w Katarze Leo Messi będzie rywalizował w reprezentacji Argentyny podczas kolejnego mundialu - w USA, Kanadzie raz Meksyku. 39-latek udowodnił jednak światu, że wciąż znajduje się wysokim poziomie, jeśli chodzi o piłkarskie umiejętności.

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Messi wyznał miłość Barcelonie

Kapitan "Albicelestes" w drodze do finału MŚ zdobył już osiem bramek i dołożył do tego cztery asysty. Dwie z nich przyniosły udział w bramkach przeciwko Anglii (2:1) w półfinale turnieju. W finale podopieczni Lionela Scaloniego zmierzą się z Hiszpanią.

Przed niedzielnym starciem Messi, który dla FC Barcelony rozegrał 778 spotkań, w których zdobył 672 bramki oraz zanotował 303 asysty, nawiązał dla swojego byłego klubu. "Znam naprawdę wielu piłkarzy z Hiszpanii... część z nich gra dla Barcelony. To jest zespół, który kocham i nadal śledzę" - przyznał Argentyńczyk, otwarcie wyznając miłość do "Dumy Katalonii".

Leo Messi spędził w Barcelonie ponad dwie dekady, wliczając w to grę w młodzieżowych zespołach, w tym w słynnej La Masii. Latem 2021 roku opuścił "Barcę" na rzecz przenosin do PSG. Powodem takiej decyzji były problemy finansowe klubu. Strony, choć doszły do porozumienia, nie miały możliwości przedłużenia współpracy. Więcej o tym na łamach Sport.pl: Dlaczego Messi nie mógł grać w Barcelonie za darmo? Jest wyjaśnienie. "Zgodziłem się".

Finałowe starcie Argentyny z Hiszpanią rozpocznie się w niedzielę, 19 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relację tekstową z tego wydarzenia znajdziecie na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.