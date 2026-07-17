Wszyscy czekali na reakcję FIFA ws. Argentyny. Jest komunikat...

Mecz Anglia - Argentyna dostarczył sporo emocji. Wszystkie bramki oglądaliśmy w drugiej połowie. Najpierw w 55. minucie do siatki trafił Anthony Gordon, ale później do głosu doszli mistrzowie świata. Gole strzelone przez Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza dały Albicelestes awans do finału. Asysty przy obu trafieniach zapisał na swoim koncie Lionel Messi.
Ciekawie było też po zakończeniu spotkania. Argentyńczycy cieszyli się z wejścia do finału, trzymając transparent z napisem "Malwiny należą do Argentyny". Wcześniej mogliśmy go dostrzec na trybunach wśród kibiców Albicelestes.
To nawiązanie do wojny o wyspy na południowym Atlantyku. Argentyńczycy na Falklandy mówią Malwiny. W 1982 roku konflikt zbrojny pochłonął życie ponad 900 żołnierzy. Oficjalnie archipelag przynależy do Wielkiej Brytanii i wydawało się, że wątpliwości rozwiali mieszkańcy, którzy w referendum opowiedzieli się za pozostaniem terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii.
W Argentynie wciąż jednak żyją tą sprawą i przypominają o konflikcie. Transparent wywołał spore zamieszanie, bo FIFA jest wyczulona na kwestie polityczne. Mistrzowie świata złamali zasady międzynarodowej federacji, bo FIFA zakazuje prezentowania treści politycznych, obraźliwych i dyskryminujących.
FIFA zazwyczaj w takich przypadkach wyznacza karę dla federacji. W przeszłości zresztą już Albicelestes za podobne wykroczenie otrzymali grzywnę w wysokości 20 tysięcy dolarów.
Sporo osób czekało, jak międzynarodowa federacja zareaguje na wydarzenia po meczu Anglia - Argentyna. Tymczasem FIFA wydała... lakoniczny, krótki komunikat.
"Zgodnie ze standardową procedurą, niezależna komisja dyscyplinarna FIFA obecnie ocenia raporty z meczów i rozważa odpowiednie okoliczności, zanim podejmie decyzję o potencjalnych dalszych krokach na podstawie kodeksu dyscyplinarnego FIFA" - poinformowano.
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W finale mundialu Argentyna zmierzy się z Hiszpanią (niedziela, 19 lipca, godz. 21:00). Dzień wcześniej o godz. 23:00 ma rozpocząć się spotkanie o trzecie miejsce pomiędzy Anglią a Francją.