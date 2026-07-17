Czegoś takiego na mundialu jeszcze nie było. Bardziej amerykańsko już się nie da

Na początku turnieju było aż 48 drużyn. Teraz w walce o mistrzostwo świata zostały już tylko dwie. Argentyna może zostać pierwszym zespołem od ponad sześćdziesięciu lat, który obroni tytuł. Ostatni raz udało się to Brazylii. "Canarinhos" triumfowali zarówno w 1958, jak i 1962 roku. Hiszpania za to zagra w swoim drugim finale mundialu w historii. Pierwszy, w 2010 roku, wygrali 1:0 po dogrywce z Holandią i golu Andresa Iniesty.

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Finał mundialu po amerykańsku

Ten mecz będzie zwieńczeniem trwających już ponad miesiąc mistrzostw w Kanadzie, Meksyku oraz przede wszystkim USA. Kontrowersji nie brakowało, zwłaszcza ze strony Amerykanów, którzy sprawiali wiele kłopotów, jeśli chodzi o wizy oraz fatalnie potraktowali reprezentację Iranu. Do tego doszła jeszcze m.in. afera z zawieszoną przez FIFA czerwoną kartką dla Amerykanina Folarina Baloguna przed meczem 1/8 finału z Belgią. Niemniej światowa federacja wielokrotnie kłaniała się gospodarzom. Sam finał też będzie bardzo amerykański, bo w przerwie, stylizowanej na Halftime Show z Super Bowl, wystąpią m.in. Madonna, Shakira, Justin Bieber i BTS. Okazuje się, że amerykański wątek będzie także w ceremonii wręczenia nagród po spotkaniu.

FIFA z kolejnym ukłonem w stronę USA. Taka nagroda jest tak standardem

FIFA poinformowała, że zwycięzcy finału poza złotymi medalami i pucharem za zwycięstwo otrzymają także specjalne pierścienie na pamiątkę triumfu. To motyw doskonale znany w USA, bo pierścienie mistrzowskie otrzymują mistrzowie we wszystkich najbardziej "amerykańskich" sportach, czyli w koszykówce (NBA), hokeju (NHL), baseballu (MLB) i futbolu amerykańskim (NFL).

Na mundialu w tym kraju nie będzie inaczej. Zwycięska reprezentacja otrzyma łącznie 30 takich. Podczas ceremonii zawodnicy otrzymają tymczasowe pierścienie na potrzebę chwili. Jednak później każdy zostanie spersonalizowany. Co więcej, 1996 pierścieni trafi też do sprzedaży dla fanów. Mecz Argentyna - Hiszpania odbędzie się w niedzielę 19 lipca o 21:00 czasu polskiego.