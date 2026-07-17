Anglik powinien wylecieć już w 3. minucie półfinału. Dowody są jasne

Reprezentacja Anglii po bramce Anthony'ego Gordona w 55. minucie spotkania miała finał mundialu na wyciągnięcie ręki. Jednakże zespół z Europy od tego momentu zdecydowanie cofnął się do obrony, umożliwiając jednocześnie Argentyńczykom liczne ataki, po których w samej końcówce spotkania padły dwie decydujące bramki. Efekt? Zmarnowana szansa na mecz o pierwsze złoto na MŚ od 60 lat.

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Declan Rice uniknął czerwonej kartki

Losy tego pojedynku mogły się zupełnie inaczej potoczyć, gdyby już na początku spotkania sędzia główny Ismail Elfat zauważył, bądź został poinformowany przez sędziów VAR o tym, iż Declan Rice w trzeciej minucie w trakcie rozmowy z rywalami zakrył usta. Takie zachowanie w myśl nowych przepisów na tych mistrzostwach jest niedozwolone. Zawodnik powinien zostać wówczas ukarany czerwoną kartką.

W trakcie tego turnieju mieliśmy do czynienia z dwoma przypadkami wyrzucenia z boiska piłkarza, który zakrył usta w rozmowie. W meczu fazy grupowej z Turcją (1:0) z boiska został wyrzucony z boiska napastnik Paragwaju Miguel Almiron, a w meczu 1/16 finału z Meksykiem (0:2) Ekwadorczyk Piero Hincapie.

Rice miał się w ten sposób zachować trzykrotnie w trakcie tego pojedynku. Za każdym razem jego gest nie został zauważony przez arbitrów. 27-letni piłkarz Arsenalu opuścił murawę w 82. minucie. W jego miejsce pojawił się wówczas Nico O'Reilly.

Anglicy zagrają o trzecie miejsce z Francją. To spotkanie odbędzie się w sobotę, 18 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego na stadionie w Miami. Relację na żywo z tego pojedynku znajdziecie na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.