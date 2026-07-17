Sensacyjne wieści z mundialu. Gwiazdor grał ze złamaniem w kręgosłupie

Francuzi zawiedli na całej linii w półfinale mistrzostw świata. "Les Bleus" przegrali 0:2 z Hiszpanią po kompletnie bezbarwnym spotkaniu, w którym na domiar złego Didier Deschamps musiał kompletnie zmienić swoje plany już po pół godziny gry. Kontuzji pleców bowiem nabawił się William Saliba.

REKLAMA

Zobacz wideo

Saliba grał ze złamaniem w kręgosłupie przez cały mundial

- Nie mogę już dłużej grać, moje plecy są martwe - wyczytano z ruchu warg, o czym informował L'Equipe. Francuska gazeta podała również, że stoper Arsenalu grał na lekach przeciwbólowych, a także korzystał ze specjalnego, indywidualnie przygotowanego programu treningowego.

Dowiedzieliśmy się również, że w przypadku potencjalnej operacji Saliba wypadnie na okres od czterech do pięciu miesięcy. Teraz wszystko wskazuje na to, że zabieg będzie faktycznie potrzebny. Szokujące wieści przekazuje bowiem RMC Sport.

Według informacji z tego źródła, środkowy obrońca "Trójkolorowych" miał grać przez cały turniej ze złamaniem w kręgosłupie. Wychowanek Saint-Ettiene urazu nabawił się już dwa miesiące przed początkiem mundialu, jeszcze podczas występów na angielskich boiskach w barwach Arsenalu.

To właśnie z tego względu Saliba znajdował się pod stałą opieką specjalistyczną sztabu medycznego reprezentacji Francji, a także przyjmował środki przeciwbólowe. Nie uczestniczył również we wszystkich treningach, a mimo to Deschamps zdecydował się na to, by dać mu grać.

Czy to heroizm, czy jednak kompletne bagatelizowanie swojego zdrowia? Pewnie nie nam to oceniać. Trzeba jednak przyznać, ze jest to sytuacja dość niespotykana. Teraz Saliba musi skupić się na powrocie do zdrowia, a kolejne badania mają wykazać, czy piłkarz Arsenalu będzie musiał poddać się operacji.

Zobacz też: Marciniak ofiarą rozgrywki między FIFA i UEFA? Dlatego nie dostał finału