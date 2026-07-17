40-latek zachwycił cały świat. Teraz może zagrać u boku Messiego

Niewielu obserwatorów piłki nożnej sądziło, że zespół Republiki Zielonego Przylądka będzie w stanie odegrać jakąkolwiek rolę podczas swojego mundialowego debiutu. Tymczasem zawodnicy z tego niewielkiego afrykańskiego kraju zrobili furorę i podbili serca kibiców na całym świecie.

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Vozinha trafi do Interu Miami i zagra z Messim?

Występy Kabowerdeńczyków na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych były jednymi z najjaśniejszych punktów mistrzostw. To jest niesamowite, jak duże problemy z pokonaniem ich mieli finaliści: Hiszpania w pierwszym meczu nie była w stanie tego dokonać i tylko zremisowała bezbramkowo. Do dziś pamiętamy kapitalny mecz Republiki Zielonego Przylądka z Argentyną w 1/16 finału, zakończony dopiero w dogrywce po samobójczym golu ze 111. minuty Dineya Borgesa.

Bez cienia wątpliwości można uznać bramkarza Vozinhę za bohatera Republiki Zielonego Przylądka. Jego historia jest sportowo romantyczna, w końcu osiągnął to, o czym marzył w wieku 40 lat. Co ciekawe, jego przygoda wcale nie zakończy się po mundialu. Jako wolny zawodnik zamierza kontynuować karierę w lepszym (na pewno finansowo) klubie. Dotychczas reprezentował drugoligowca z Portugalii, GD Chavez. Niewykluczone, że za moment jego kolegą klubowym będzie sam Leo Messi.

Vozinha bardzo dyplomatycznie zareagował na pytanie o plotki łączące go z Interem Miami. Podczas rozmowy w CBS Mornings powiedział:

- Myślę, że to pierwsza rzecz, którą muszę sam przed sobą wyjaśnić. Kocham futbol. Tak, wciąż chcę grać. To, że jestem tu w wieku 40 lat, wynika z tego, że naprawdę mam w sobie tę pasję.

- Tak, chcę pograć jeszcze przynajmniej rok lub dwa. Zobaczymy, jak będzie czuło się moje ciało i jak zareaguje - w końcu nikt nie wie, co przyniesie jutro. Chcę jednak grać i mam nadzieję, że znajdę drużynę, która naprawdę będzie chciała widzieć mnie w swoich szeregach - dodał Vozinha.

Oprócz Interu Miami zainteresowanie 40-latkiem wyraziły takie kluby jak np. Betis Sewilla czy saudyjski Al-Diriyah. Vozinha zachowuje jednak spokój, a do tego stał się twarzą kabowerdeńskiego futbolu.

- W naszym kraju szansa na to, by stać się profesjonalnym sportowcem... jest znikoma. Tak, naprawdę bardzo mała, rozumiesz? Jesteśmy mieszkańcami Republiki Zielonego Przylądka i na samym początku musimy walczyć chociażby o uzyskanie wizy - to pierwsza przeszkoda. I choć w naszym małym kraju jest mnóstwo utalentowanych zawodników, to i tak jest to niezwykle trudne - podkreślił w amerykańskiej telewizji.

- Poza tym, kiedy jesteś na Zielonym Przylądku, nikt cię nie widzi: nie mamy odpowiednich warunków, brakuje nam niezbędnej infrastruktury. A talentów mamy naprawdę pod dostatkiem. W przeszłości wielu z nas nie miało nawet możliwości wyjazdu do Europy, by pokazać się skautom większych klubów. Kiedy pojawia się szansa na rozwój, nasi ludzie, nasi trenerzy robią dla nas bardzo wiele. Dają z siebie wszystko. Jednak w ostatecznym rozrachunku brakuje im wiedzy. Nawet jeśli sami są byłymi piłkarzami, to... nigdy nie przeszli specjalistycznego szkolenia - przyznał Vozinha.

40-latek w trakcie swojej kariery grał m.in. w mołdawskim Zimbru Kiszyniów, cypryjskim AEL Limassol czy słowackim AS Trencin.