Marciniak ofiarą rozgrywki między FIFA i UEFA? Dlatego nie dostał finału

Arbiter z Płocka długo czekał na oficjalną decyzję FIFA odnośnie obsady sędziowskiej na dwa ostatnie mecze mistrzostw świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Niestety dla niego, światowa centrala nie wyznaczyła go już do pracy.

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Marciniak padł ofiarą rozgrywki między FIFA a UEFA?

27 czerwca - dokładnie wtedy, a więc niemal trzy tygodnie temu Szymon Marciniak poprowadził swój drugi i, jak się okazało, ostatni mecz na mundialu 2026. Był rozjemcą spotkania Iranu z Egiptem (1:1). Wcześniej zaś, bo 17 czerwca poprowadził pojedynek Argentyna - Algieria (3:0). Czyżby błąd, jaki wówczas popełnił, nie usuwając z boiska Leo Messiego z czerwoną kartką, mógł teraz zaważyć na jego braku w rozpisce sędziów na ostatnie mecze?

"To ze strony FIFA znak pokoju dla UEFA. Sprytny ruch szachowy Infantino / Collina, bo nominowanie Słoweńca Vincicia do finału to prezent dla słoweńskiego prezydenta UEFA, Ceferina" - napisał w portalu X były sędzia międzynarodowy Manuel Grafe.

"W ten sposób próbuje się uspokoić fale i liczy na mniejszy opór z Europy w kwestii reelekcji - ewentualnie zapobiec takiemu kontrkandydatowi, bo obsadzenie finału to zawsze polityka!" - dodał Niemiec.

52-latek przyznał zatem, że pominięcie Marciniaka i przyznanie sędziemu ze Słowenii Slavko Vinciciowi meczu finałowego ma ugasić pożar, jaki wybuchł między UEFA a FIFA i był związany m.in. ze sprawą Folarina Baloguna. Zaczęto głośno domagać się odsunięcia Gianniego Infantino od zarządzania światową centralą piłkarską. Jednym z kandydatów, zdaniem mediów, miał być... Dariusz Mioduski.

Polskim fanom i ekspertom piłkarskim nazwisko Vincicia mówi aż za dużo. To właśnie Słoweniec sędziował finałowy mecz barażowy, w którym Polacy przegrali 2:3 ze Szwecją i nie pojechali na mundial. Kwestionowano zwłaszcza decyzję z 48. minuty, gdy arbiter nie przyznał rzutu karnego za faul na Jakubie Kamińskim.

- Należał się nam rzut karny. Było kopnięcie w nogę, był kontakt - przyznał w rozmowie ze Sport.pl były sędzia oraz prezes PZPN Michał Listkiewicz.

- Jest bardzo nierówny. Nie wiadomo, jak grać. Tę samą sytuację raz gwiżdże, raz nie. Na pewno możemy się czuć w tym momencie pokrzywdzeni - dodał Listkiewicz.

Do sędziowania spotkania o 3. miejsce między Anglią a Francją FIFA wyznaczyła arbitra z Wenezueli, Jesusa Valenzuelę.

W niedzielnym finale mundialu Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Początek 19 lipca o godzinie 21.00 czasu polskiego. Dzień wcześniej Francja zagra z Anglią o brązowy medal. Początek spotkania o godzinie 23.00. Relacje na żywo "minuta po minucie" z tych wydarzeń znajdziecie na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.