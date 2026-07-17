Tuchel odpowiada na krytykę. "To nie leży w DNA Anglików"

Reprezentacja Anglii nie wykorzystała prowadzenia w meczu półfinałowym mistrzostw świata przeciwko Argentynie po bramce Anthony'ego Gordona. Po golu Anglicy dość nieoczekiwanie cofnęli się do defensywy, co wzmocniły tylko zmiany przeprowadzone przez Thomasa Tuchela, który wprowadził na murawę dodatkowego obrońcę oraz piłkarzy defensywnych. Efekt? Dwie bramki dla "Albicelestes" w samej końcówce spotkania i awans Leo Messiego i spółki do finału mundialu.

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Thomas Tuchel odpiera zarzuty

Niemiecki szkoleniowiec odpowiedział na krytykę, która spadła pod jego adresem po wydarzeniach z drugiej połowy meczu półfinałowego. W jego ocenie posiadanie piłki nie leży w DNA Anglików. "Jestem bardzo zadowolony z postawy drużyny. Cieszyłem się każdą chwilą aż do 55 minuty. Po bramce nie mogliśmy sobie poradzić ze zmianą tempa narzuconą przez rywali. Myślę, że posiadanie piłki odegrało tu kluczową rolę. To nie leży w naszym DNA, tak jak mają to Hiszpanie, Argentyńczycy czy Brazylijczycy. Posiadanie piłki czy też kontrolowanie gry stanowią dla nas duży problem. (...) Po prostu nie daliśmy rady" - przyznał szkoleniowiec cytowany przez "The Sun".

"W mojej ocenie nie mogliśmy zrobić nic więcej, gdyż byliśmy zbyt bierni. Brakowało nam wystarczającej ilości sił, przez co nie zatrzymywaliśmy rywali w pobliżu naszego pola karnego, a co za tym idzie, ich dośrodkowania w nasze pole karne były wówczas bardzo groźne" - dodał.

Co dalej z Tuchelem?

Spora część opinii publicznej na Wyspach chce odejścia Niemca po zakończeniu mundialu. Do tych postulatów odniósł się także sam zainteresowany. "Tak, chcę zostać. Wciąż jest wiele do poprawienia i z przyjemnością chciałbym tego dokonać" - stwierdził jednoznacznie.

"Wciąż uważam, że w tej drużynie są spore rezerwy i że możemy wskoczyć na wyższy poziom. Tak musi się stać, abyśmy byli w stanie powalczyć w meczu o brąz oraz na kolejnych imprezach" - komentował 52-latek.

"Po meczu z Norwegią powiedziałem, że widzę rozdźwięk pomiędzy tym, co jest na treningach, czy na obozie przygotowawczym a tym, co prezentujemy tutaj na mundialu. Zawsze potrzeba trochę czasu na przetrawienie porażki, refleksję oraz analizę - tego wymaga sport na wysokim poziomie. Porażka uczy, ale i też jest kolejnym krokiem" - skwitował Niemiec.

Reprezentacja Anglii zmierzy się w meczu o brązowy medal MŚ z Francją. Początek spotkania w sobotę, 18 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo "minuta po minucie" będzie dostępna na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Serdecznie zapraszamy.