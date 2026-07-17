Wstrząs na mundialu. Reprezentant Kolumbii zaginął. Grożono mu śmiercią

Reprezentacja Kolumbii w 1/8 finału mundialu zmierzyła się ze Szwajcarią. W regulaminowym czasie gry, a także w dogrywce padł bezbramkowy remis, wobec czego o losach awansu do najlepszej "ósemki" decydować miała seria rzutów karnych. W nich skuteczniejsi byli piłkarze z Europy, i to oni awansowali dalej, po zwycięstwie 4:3.

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Co się dzieje z Campazem?

Jak informuje portal "terra.com.br" jeden z podopiecznych Nestora Lorenzo, Jaminton Campaz, który reprezentował ojczyznę na MŚ, nie wrócił z drużyną do kraju. Jeszcze bardziej niepokojąco brzmią doniesienia o tym, że 26-latek, którego los obecnie nie jest znany, otrzymywał pogróżki oraz groźby śmierci tuż po zakończeniu udziału w mistrzostwach.

Skąd tego typu zagrożenie pojawiło się w kontekście Campaza? W 115. minucie pojedynku przeciwko Szwajcarom piłkarz miał doskonałą szansę, by pokonać Gregora Kobela. 28-latek wygrał jednak starce jeden na jeden z przeciwnikiem, dzięki czemu uchronił swój zespół przed utratą bramki w końcówce dogrywki.

Pogróżki i grożenie śmiercią po porażce ze Szwajcarią

O tym, że strzelec jednej z bramek dla Kolumbii na tym mundialu (w meczu z Uzbekistanem - 3:1 - red.) otrzymywał groźby, poinformował sam zainteresowany w mediach społecznościowych. Dwa dni po przegranym meczu z Helwetami zamieścił na "Instagramie" poruszający wpis.

"Od dziecka marzyłem o tym, by bronić barw Kolumbii, usłyszeć hymn, reprezentować miliony ludzi i strzelić gola na mistrzostwach świata. Dziś mogę tylko podziękować Bogu za to, że pozwolił mi spełnić ten sen. To są wspomnienia, które będę nosił ze sobą na zawsze. Całemu krajowi mogę powiedzieć tylko jedno — podzielam ból po tym odpadnięciu. My również marzyliśmy o tym, by zajść dalej, i wiem, jak wielki smutek odczuwamy dziś jako Kolumbijczycy. Bardzo żałuję, że nie udało mi się dać wam radości, na którą wszyscy liczyliśmy. Chcę jednak, abyście wiedzieli, że nigdy nie zabrakło mi zaangażowania, poświęcenia ani miłości do tej koszulki. (...) Moja Kolumbio, proszę — nigdy nie traćmy wzajemnego szacunku. Możemy mieć różne opinie, czuć frustrację czy smutek, ale żadna sportowa pasja nie usprawiedliwia nienawiści ani życia w strachu" - czytamy we wpisie.

Morderstwo po mundialu w 1994 roku

Jak poinformował brazylijski portal, 26-latek nie wsiadł do samolotu wraz ze swoją drużyną, która w ten sposób wróciła do Bogoty. Brakuje także oficjalnych informacji ze strony tamtejszego związku piłkarskiego na temat zawodnika. Jedynym stanowiskiem przekazanym przez federację kraju z Ameryki Południowej było potępienie gróźb kierowanych pod adresem napastnika, o czym pisał na łamach Sport.pl Jacek Hafka: Nie wrócił do kraju po MŚ. Wolał zostać w USA.

Sytuacja staje się o tyle poważniejsza, iż podczas MŚ w 1994 roku mieliśmy do czynienia z podobną chronologią zdarzeń w tym zespole. W 1994 roku Kolumbia odpadła z dalszej rywalizacji po porażce 1:2 z gospodarzami turnieju, a bramkę samobójczą zanotował Andres Escobar. Dziesięć dni po tamtym spotkaniu piłkarz został zastrzelony przez jednego z ochroniarzy gangsterów narkotykowych. Dlatego też groźby skierowane do Jamintona Campaza należy traktować bardzo poważnie

W finale mundialu Argentyna zmierzy się z Hiszpanią w niedzielę, 19 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zaś dzień wcześniej - w sobotę, Francja zagra z Anglią o trzecie miejsce. Początek spotkania o godzinie 23:00 czasu polskiego. Relacje na żywo "minuta po minucie" z tych wydarzeń znajdziecie na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.