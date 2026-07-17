Zawrzało po wyborze sędziego na finał mundialu. "Jaja, normalnie jaja"

Szymon Marciniak był arbitrem głównym zaledwie dwóch spotkań fazy grupowej. Polak pracował przy starciu Argentyny z Algierią (3:0) oraz Egiptu z Iranem (1:1). Przy obu tych meczach miał sporo pracy w kontekście kontrowersyjnych, stykowych sytuacji, ale poradził sobie naprawdę dobrze. Dostało mu się jednak za to, że nie pokazał czerwonej kartki Lionelowi Messiemu za nastąpienie na jednego z algierskich defensorów.

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FIFA zadecydowała ws. Marciniaka. Polak wraca do domu

I tak oto po meczu Egipt - Iran, Marciniak po prostu czekał. FIFA wyznaczała do prowadzenia spotkań fazy pucharowej kolejnych arbitrów, a niektórych - jak chociażby Ismaila Elfatha z USA - upatrzyła sobie szczególnie. Gdy doszło do półfinałów, a nazwisko polskiego arbitra wciąż nie widniało na żadnej z list publikowanych przez światową federację, zaczęły się domysły, że może dojść do rzeczy historycznej.

Światowe media sugerowały, że renoma, jaką wyrobił sobie sędzia z Płocka w trakcie pracy na arenie międzynarodowej, stanowi solidne podwaliny do tego, by Polak jako pierwszy w historii posędziował dwa finały mundialu z rzędu. Tymczasem FIFA zdecydowała, że Marciniak nie otrzyma nagrody nawet w postaci meczu o trzecie miejsce i wróci do Polski.

Vincić sędzią finału mundialu. "Jaja w biały dzień"

Taka decyzja dziwi i zastanawia ekspertów. Tym bardziej że, o ile starcie Francji z Anglią o trzecie miejsce sędziować będzie Jesus Valenzuela z Wenezueli, do którego trudno mieć większe zastrzeżenia, o tyle wielki finał przypadł Slavko Vinciciowi. Tak, temu samemu Vinciciowi, który był rozjemcą finałowego meczu barażowego pomiędzy Szwecją a Polską.

- Slavko Vincić sędzią.... finału mundialu. Lepszego podsumowania tego turnieju nie można było wymyślić - napisał na portalu X Rafał Rostkowski, były arbiter międzynarodowy, a obecnie ekspert TVP Sport.

- Dziwnie potraktowano Szymona Marciniaka na tym turnieju. Miał sędziować ćwierćfinał, potem półfinał a na koniec myśleliśmy, że albo coś historycznego, albo spotkanie o 3. miejsce. Ostatecznie finał dla Słoweńca Slavko Vincicia a mecz o 3 miejsce dla Wenezuelczyka Jesusa Valenzueli. Szymon Marciniak trenował w Miami i czekał na mecz w fazie pucharowej 19 dni. Jutro prawdopodobnie wraca do Polski. Marciniak zakończył mundial z dwoma meczami na koncie. Argentyna vs Algieria i Egipt vs Iran - dodał komentator, Mateusz Borek.

- Slavko Vincić posędziuje finał mistrzostw świata. Po tym, co zobaczyłem w meczu Polska-Szwecja, to gdybym był złośliwy, napisałbym, że w niedzielę Argentyna na pewno wygra. Jaja, normalnie jaja w biały dzień - dorzucił Szymon Ratajczak, który obecnie współpracuje z Eurosportem, a swój wpis opatrzył roześmianymi do łez emotikonami.

- Vincić dostaje finał na swój ostatni międzynarodowy mecz. Tymczasem Marciniak, który czekał na wielki mecz, zostaje z dwoma meczami w grupie. Trzeba przyznać, Collina doskonale zarządza obsadami na tych MŚ - czytamy u Karola Górki z Przeglądu Sportowego Onet, który postanowił wrzucić kamyczek do ogródka Pierluigiemu Collinie. A przecież Marciniak jeszcze niedawno był dla legendarnego Włocha jak syn.

Spotkanie o trzecie miejsce pomiędzy Francją a Anglią odbędzie się w sobotę 18 lipca o 23:00. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Finał mistrzostw świata, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna z kolei zaplanowano na niedzielę 19 lipca o 21:00. Również zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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