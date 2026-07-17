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Zawrzało po wyborze sędziego na finał mundialu. "Jaja, normalnie jaja"

Szymon Marciniak odesłany do domu przez FIFA. Polski arbiter mimo doniesień medialnych nie zostanie wyznaczony do posędziowania ani finału, ani meczu o trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Przygoda naszego sędziego na tegorocznym mundialu zatem zakończyła się na dwóch spotkaniach grupowych, a taką decyzją zaskoczeni są niemal wszyscy eksperci. Tym bardziej że finałowe starcie Hiszpanii z Argentyną posędziuje Slavko Vincić.
Slavko Vincić
Fot. REUTERS/Eloisa Sanchez

Szymon Marciniak był arbitrem głównym zaledwie dwóch spotkań fazy grupowej. Polak pracował przy starciu Argentyny z Algierią (3:0) oraz Egiptu z Iranem (1:1). Przy obu tych meczach miał sporo pracy w kontekście kontrowersyjnych, stykowych sytuacji, ale poradził sobie naprawdę dobrze. Dostało mu się jednak za to, że nie pokazał czerwonej kartki Lionelowi Messiemu za nastąpienie na jednego z algierskich defensorów.

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FIFA zadecydowała ws. Marciniaka. Polak wraca do domu

I tak oto po meczu Egipt - Iran, Marciniak po prostu czekał. FIFA wyznaczała do prowadzenia spotkań fazy pucharowej kolejnych arbitrów, a niektórych - jak chociażby Ismaila Elfatha z USA - upatrzyła sobie szczególnie. Gdy doszło do półfinałów, a nazwisko polskiego arbitra wciąż nie widniało na żadnej z list publikowanych przez światową federację, zaczęły się domysły, że może dojść do rzeczy historycznej.

Światowe media sugerowały, że renoma, jaką wyrobił sobie sędzia z Płocka w trakcie pracy na arenie międzynarodowej, stanowi solidne podwaliny do tego, by Polak jako pierwszy w historii posędziował dwa finały mundialu z rzędu. Tymczasem FIFA zdecydowała, że Marciniak nie otrzyma nagrody nawet w postaci meczu o trzecie miejsce i wróci do Polski.

Vincić sędzią finału mundialu. "Jaja w biały dzień"

Taka decyzja dziwi i zastanawia ekspertów. Tym bardziej że, o ile starcie Francji z Anglią o trzecie miejsce sędziować będzie Jesus Valenzuela z Wenezueli, do którego trudno mieć większe zastrzeżenia, o tyle wielki finał przypadł Slavko Vinciciowi. Tak, temu samemu Vinciciowi, który był rozjemcą finałowego meczu barażowego pomiędzy Szwecją a Polską.

- Slavko Vincić sędzią.... finału mundialu. Lepszego podsumowania tego turnieju nie można było wymyślić - napisał na portalu X Rafał Rostkowski, były arbiter międzynarodowy, a obecnie ekspert TVP Sport.

- Dziwnie potraktowano Szymona Marciniaka na tym turnieju. Miał sędziować ćwierćfinał, potem półfinał a na koniec myśleliśmy, że albo coś historycznego, albo spotkanie o 3. miejsce. Ostatecznie finał dla Słoweńca Slavko Vincicia a mecz o 3 miejsce dla Wenezuelczyka Jesusa Valenzueli. Szymon Marciniak trenował w Miami i czekał na mecz w fazie pucharowej 19 dni. Jutro prawdopodobnie wraca do Polski. Marciniak zakończył mundial z dwoma meczami na koncie. Argentyna vs Algieria i Egipt vs Iran - dodał komentator, Mateusz Borek.

- Slavko Vincić posędziuje finał mistrzostw świata. Po tym, co zobaczyłem w meczu Polska-Szwecja, to gdybym był złośliwy, napisałbym, że w niedzielę Argentyna na pewno wygra. Jaja, normalnie jaja w biały dzień - dorzucił Szymon Ratajczak, który obecnie współpracuje z Eurosportem, a swój wpis opatrzył roześmianymi do łez emotikonami.

- Vincić dostaje finał na swój ostatni międzynarodowy mecz. Tymczasem Marciniak, który czekał na wielki mecz, zostaje z dwoma meczami w grupie. Trzeba przyznać, Collina doskonale zarządza obsadami na tych MŚ - czytamy u Karola Górki z Przeglądu Sportowego Onet, który postanowił wrzucić kamyczek do ogródka Pierluigiemu Collinie. A przecież Marciniak jeszcze niedawno był dla legendarnego Włocha jak syn.

Spotkanie o trzecie miejsce pomiędzy Francją a Anglią odbędzie się w sobotę 18 lipca o 23:00. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Finał mistrzostw świata, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna z kolei zaplanowano na niedzielę 19 lipca o 21:00. Również zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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