Media: Angielska federacja już wie, co zrobi z Thomasem Tuchelem

Anglia na każdy mundial jedzie mając na ustach hasło o powrocie piłki nożnej do domu. Nie inaczej było przed turniejem w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Podopieczni Thomasa Tuchela wypełniali plan, wygrywając mecz za meczem, docierając do półfinału mistrzostw świata. Tam jednak ich rywalami okazała się Argentyna.

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Pierwsza połowa zupełnie nie przypominała meczu piłkarskiego. Zero celnych strzałów i aż 19 fauli - to była prawdziwa bitwa. Dopiero po przerwie zawodnicy zainteresowali się grą w piłkę. Efektem była bramka Gordona, który wyprowadził Anglię na prowadzenie w 55. minucie. Wtedy jednak inicjatywę przejęli Argentyńczycy. Dzięki bramkom Fernandeza i Martineza w końcówce meczu to oni właśnie awansowali do finału.

Tuchel chce zostać w reprezentacji Anglii

Postawa Anglików w drugiej połowie była wręcz poniżej wszelkiej krytyki. Od 67. do 85. minuty podopieczni Thomasa Tuchela wymienili jedynie dwa celne podania. Piłką wymienili się bramkarz Jordan Pickford i obrońca John Stones. Nie może dziwić więc, że niemiecki szkoleniowiec jest obiektem wielkiej krytyki mediów, ekspertów czy byłych piłkarzy. "Decyzje Tuchela kosztowały nas awans" - powiedział Wayne Rooney.

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Przed reprezentacją Anglii mistrzostwa Europy, rozgrywane na Wyspach Brytyjskich. To oznacza, że presja wyniku będzie po dziesięćkroć wyższa. Nikt nie wyobraża sobie klęski na własnym terenie. Thomas Tuchel przyznaje, że chce poprowadzić Anglików na Euro 2028. - Czekam na to z niecierpliwością, mimo że teraz trudno patrzeć tak daleko w przyszłość - powiedział, cytowany przez Sky Sports.

Angielska federacja zadecydowała ws. Thomasa Tuchela

Wygląda na to, że porażka z Ukrainą nie spowodowała, że działacze angielskiej federacji piłkarskiej stracili wiarę w projekt Tuchela. Jak donosi "Daily Mail", niemiecki szkoleniowiec pozostanie selekcjonerem reprezentacji, "jeżeli tylko taka będzie jego wola". A to oznacza, że Thomas Tuchel poprowadzi Synów Albionu przez najbliższe dwa lata.

Na razie jednak jego podopiecznych czeka mecz o trzecie miejsce na mistrzostwach świata. O nagrodę pocieszenia Anglicy powalczą z Francuzami. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi 18 lipca o godzinie 23:00 naszego czasu. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.