Superkomputer wyliczył, kto wygra mundial

Hiszpania i Argentyna powalczą o mistrzostwo świata. "La Roja" w półfinale zupełnie zdominowali uważaną przez wielu za głównego faworyta turnieju, reprezentację Francji (2:0). "Albicelestes" zanotowali natomiast nieprawdopodobny powrót do gry, w samej końcówce meczu z Anglią. Po dwóch asystach Leo Messiego do siatki trafiali Enzo Fernandez i Lautaro Martinez, dzięki czemu podopieczni Scaloniego triumfowali 2:1.

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Superkomputer wyliczył szanse Hiszpanii i Argentyny na złoto. Oto faworyt

Ciężko jednoznacznie wskazać faworyta finałowego starcia. Podobnie jak w poprzednich rundach szanse zespołów na zwycięstwo wyliczył superkomputer Opta. Minimalnym faworytem do triumfu jest według technologii reprezentacja Hiszpanii. "La Roja" mają 56,31 procent szans na zdobycie tytułu. U Argentyny szacuje się 43,69 procent.

Wcześniej technologia zawiodła

Superkomputer Opta pomylił się przed półfinałami, jako głównego faworyta do zwycięstwa wskazał wówczas reprezentację Francji, której dawał 34,5%. Rzeczywistość zweryfikowało wówczas boisko, a "Trójkolorowi" stracili szanse na złoto. Na samym dnie przewidywań superkomputera znalazła się wówczas Argentyna, z zaledwie 20,55% szans, jak się okazało również niesłusznie. Podopieczni Scaloniego powalczą o obronę tytułu.

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Argentyna ma szanse na czwarte mistrzostwo świata w swojej historii, wcześnie triumfowała w latach 1978, 1986 i 2022). Hiszpania może zdobyć drugi tytuł, zespół z Półwyspu Iberyjskiego był najlepszy w 2010 roku.

Finał mistrzostw świata odbędzie się w niedzielę, 19 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.