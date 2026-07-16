Kompromitacja Anglików. Na jaw wyszły szokujące dane

Gdy w 55. minucie Anglia wyszła na prowadzenie w meczu z Argentyną, to wydawało się, że podopiecznych Thomasa Tuchela rzeczywiście stać na awans do finału mundialu. Tylko że Anglicy z każdą minutą grali coraz gorzej, a niemiecki szkoleniowiec swoimi decyzjami nie pomagał drużynie. Anglia dała się zepchnąć do rozpaczliwej defensywy i ostatecznie straciła dwa gole.

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Ta statystyka pokazuje dramat Anglików. Co oni zrobili?!

Po zakończeniu spotkania zaczęły pojawiać się bardziej szczegółowe statystyki, które jasno pokazują, że Anglicy po zdobyciu bramki całkowicie stracili kontrolę nad przebiegiem meczu. Jedna z nich jest jednak wstrząsająca - tym bardziej gdy weźmie się pod uwagę, że przecież mowa o meczu w półfinale mundialu, gdzie grają już wyłącznie najlepsi.

Dziennikarz Ugur Aktan zauważył, że Anglicy przez 18 minut i 37 sekund (pomiędzy 66:05 a 84:42) wymienili... zaledwie dwa celne podania. Były to zagrania pomiędzy bramkarzem Jordanem Pickfordem a obrońcą Johnem Stonesem.

"Podam wam teraz informację, która mrozi krew w żyłach. W meczu Anglii z Argentyną, w ciągu 18 minut i 37 sekund między 66:05 a 84:42, odnotowano zaledwie 2 celne podania. Te dwa celne podania to wymiana piłki między bramkarzem Jordanem Pickfordem a obrońcą Johnem Stonesem, którzy znajdowali się w tej samej pozycji. Od 30 lat świadomie oglądam piłkę nożną i po raz pierwszy w życiu widziałem coś takiego. Takiej sytuacji nie ma nawet w meczach osiedlowych. Zastanawiałem się nawet, czy dobrze widzę, i po raz pierwszy w życiu sprawdziłem kilka różnych stron ze statystykami. To niewiarygodne" - napisał dziennikarz.

Nic dziwnego, że Anglia przegrała z Argentyną, skoro przez blisko 20 minut nie była w stanie wymienić żadnego sensownego podania. Patrząc na tę statystykę, można się nawet zdziwić, że Argentynie tak długo zajęło doprowadzenie do wyrównania.

Argentyna ostatecznie wygrała 2:1 i w niedzielę o 21:00 zagra w finale mundialu. Jej rywalem będzie reprezentacja Hiszpanii, która bez większych problemów wygrała z Francją. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.