Kompromitacja Anglików. Na jaw wyszły szokujące dane

Gdy w 55. minucie Anglia wyszła na prowadzenie w meczu z Argentyną, to wydawało się, że podopiecznych Thomasa Tuchela rzeczywiście stać na awans do finału mundialu. Tylko że Anglicy z każdą minutą grali coraz gorzej, a niemiecki szkoleniowiec swoimi decyzjami nie pomagał drużynie. Anglia dała się zepchnąć do rozpaczliwej defensywy i ostatecznie straciła dwa gole.
Po zakończeniu spotkania zaczęły pojawiać się bardziej szczegółowe statystyki, które jasno pokazują, że Anglicy po zdobyciu bramki całkowicie stracili kontrolę nad przebiegiem meczu. Jedna z nich jest jednak wstrząsająca - tym bardziej gdy weźmie się pod uwagę, że przecież mowa o meczu w półfinale mundialu, gdzie grają już wyłącznie najlepsi.
Dziennikarz Ugur Aktan zauważył, że Anglicy przez 18 minut i 37 sekund (pomiędzy 66:05 a 84:42) wymienili... zaledwie dwa celne podania. Były to zagrania pomiędzy bramkarzem Jordanem Pickfordem a obrońcą Johnem Stonesem.
"Podam wam teraz informację, która mrozi krew w żyłach. W meczu Anglii z Argentyną, w ciągu 18 minut i 37 sekund między 66:05 a 84:42, odnotowano zaledwie 2 celne podania. Te dwa celne podania to wymiana piłki między bramkarzem Jordanem Pickfordem a obrońcą Johnem Stonesem, którzy znajdowali się w tej samej pozycji. Od 30 lat świadomie oglądam piłkę nożną i po raz pierwszy w życiu widziałem coś takiego. Takiej sytuacji nie ma nawet w meczach osiedlowych. Zastanawiałem się nawet, czy dobrze widzę, i po raz pierwszy w życiu sprawdziłem kilka różnych stron ze statystykami. To niewiarygodne" - napisał dziennikarz.
Nic dziwnego, że Anglia przegrała z Argentyną, skoro przez blisko 20 minut nie była w stanie wymienić żadnego sensownego podania. Patrząc na tę statystykę, można się nawet zdziwić, że Argentynie tak długo zajęło doprowadzenie do wyrównania.
Argentyna ostatecznie wygrała 2:1 i w niedzielę o 21:00 zagra w finale mundialu. Jej rywalem będzie reprezentacja Hiszpanii, która bez większych problemów wygrała z Francją. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.