TVP ogłosiła obsadę ostatnich meczów mundialu. Oni skomentują finał

Mistrzostwa świata 2026 są już na samym finiszu, ale dopiero teraz poznamy najważniejsze rozstrzygnięcia. O brązowe medale zagrają Francja z Anglią, natomiast o złote krążki Hiszpania z Argentyną. Wiadomo, czyjego komentarza polscy kibice posłuchają przy okazji tych spotkań.

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Mecz o trzecie miejsce zostanie rozegrany w sobotę 18 lipca na Hard Rock Stadium w Miami o godz. 23:00 czasu polskiego. Transmisja telewizyjna będzie na kanałach TVP 1 i TVP Sport, a za mikrofonami zasiądą Jacek Laskowski (autor felietonów "Sport w 4K" na Sport.pl) oraz Robert Podoliński, były trener m.in. Cracovii, Podbeskidzia Bielsko-Biała i Radomiaka Radom.

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Finał odbędzie się w niedzielę 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford o godz. 21:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną też przeprowadzą TVP 1 i TVP Sport, a komentatorami będą Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski, 10-krotny reprezentant Polski (też wicemistrz olimpijski 1992), były zawodnik m.in. Górnika Zabrze, Widzewa Łódź, FC Porto i AEK-u Ateny.

Mecz o trzecie miejsce mundialu 2026

Komentatorzy: Jacek Laskowski i Robert Podoliński

Prowadzący studio: Maja Strzelczyk i Rafał Kędzior

Komentatorzy transmisji z kamer analitycznych: Dominik Pasternak i Bartłomiej Kalinkowski

Komentator transmisji z audiodeskrypcją: Marcin Jaz

Finał mundialu 2026

Komentatorzy: Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski

Prowadzący studio: Jacek Kurowski i Paulina Chylewska

Komentatorzy transmisji z kamer analitycznych: Krzysztof Lenarczyk i Joanna Tokarska

Komentator transmisji z audiodeskrypcją: Marcin Jaz

Relacje tekstowe z dwóch ostatnich meczów mistrzostw świata 2026 będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.