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TVP ogłosiła obsadę ostatnich meczów mundialu. Oni skomentują finał

Mistrzostwa świata 2026 dobiegają końca, lecz największe emocje dopiero przed nami. W meczu o trzecie miejsce i w finale zagrają cztery znakomite drużyny, które mogą stworzyć kapitalne widowiska. O to, by emocje były na najwyższym poziomie, mają też zadbać komentatorzy. TVP ujawniła, kto skomentuje spotkania Francja - Anglia i Hiszpania - Argentyna.
piłka mundialu 2026
Fot. REUTERS/Leonardo Benassatto

Mistrzostwa świata 2026 są już na samym finiszu, ale dopiero teraz poznamy najważniejsze rozstrzygnięcia. O brązowe medale zagrają Francja z Anglią, natomiast o złote krążki Hiszpania z Argentyną. Wiadomo, czyjego komentarza polscy kibice posłuchają przy okazji tych spotkań.

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Mecz o trzecie miejsce zostanie rozegrany w sobotę 18 lipca na Hard Rock Stadium w Miami o godz. 23:00 czasu polskiego. Transmisja telewizyjna będzie na kanałach TVP 1 i TVP Sport, a za mikrofonami zasiądą Jacek Laskowski (autor felietonów "Sport w 4K" na Sport.pl) oraz Robert Podoliński, były trener m.in. Cracovii, Podbeskidzia Bielsko-Biała i Radomiaka Radom.

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Finał odbędzie się w niedzielę 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford o godz. 21:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną też przeprowadzą TVP 1 i TVP Sport, a komentatorami będą Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski, 10-krotny reprezentant Polski (też wicemistrz olimpijski 1992), były zawodnik m.in. Górnika Zabrze, Widzewa Łódź, FC Porto i AEK-u Ateny.

Mecz o trzecie miejsce mundialu 2026

  • Komentatorzy: Jacek Laskowski i Robert Podoliński
  • Prowadzący studio: Maja Strzelczyk i Rafał Kędzior
  • Komentatorzy transmisji z kamer analitycznych: Dominik Pasternak i Bartłomiej Kalinkowski
  • Komentator transmisji z audiodeskrypcją: Marcin Jaz

Finał mundialu 2026

  • Komentatorzy: Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski 
  • Prowadzący studio: Jacek Kurowski i Paulina Chylewska
  • Komentatorzy transmisji z kamer analitycznych: Krzysztof Lenarczyk i Joanna Tokarska
  • Komentator transmisji z audiodeskrypcją: Marcin Jaz

Relacje tekstowe z dwóch ostatnich meczów mistrzostw świata 2026 będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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