FIFA zdecydowała w sprawie Marciniaka! To już oficjalne

Szymon Marciniak na obecnym mundialu sędziował tylko dwa mecze. Było to spotkanie Argentyna - Algieria (3:0) i Egipt - Iran (1:1). Najwięcej o pracy Polaka mówiło się po tym pierwszym meczu. Pojawiły się liczne głosy, że Marciniak powinien pokazać w tym meczu czerwoną kartkę Leo Messiemu.

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Jest decyzja FIFA ws. Marciniaka

Po tych dwóch meczach fazy grupowej Marciniak został "zamrożony" przez FIFA. Polak wciąż przebywał w Stanach Zjednoczonych, ale nie sędziował meczów. Tak minęła 1/16 finału, 1/8 finału i ćwierćfinały. W takim wypadku wydawało się, że Marciniak posędziuje jeden z meczów półfinałowych, bo każdy inny scenariusz wydawał się mało realny. Tylko że Polak nie został wyznaczony również do tych spotkań.

A to oznaczało, że dojdzie do jednej z trzech sytuacji:

Marciniak nie posędziuje na MŚ już żadnego meczu, co byłoby dość zaskakujące, bo jest to sędzia ceniony przez FIFA Marciniak poprowadzi mecz o trzecie miejsce, co byłoby niespotykane, bo zazwyczaj jest to spotkanie, w którym szansę na pokazanie swoich umiejętności dostaje sędzia z innej federacji niż europejska. Po raz ostatni mecz o trzecie miejsce był prowadzony przez Europejczyka w 1990 roku Marciniak otrzyma drugi finał z rzędu i zostanie pierwszym sędzią w historii, któremu przypadnie taki zaszczyt

Teraz już wiemy na pewno, że spełni się scenariusz numer... jeden. FIFA oficjalnie ogłosiła, że Marciniak nie poprowadzi już żadnego spotkania na tym mundialu. Finałowe starcie przypadło naszemu staremu, ale niezbyt dobremu znajomemu z baraży, Slavko Vinciciowi. Mecz o trzecie miejsce z kolei posędziuje Jesus Valenzuela.

Spotkanie o trzecie miejsce Francja - Anglia odbędzie się w sobotę 18 lipca o 23:00. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Finał mistrzostw świata Hiszpania - Argentyna odbędzie się w niedzielę 19 lipca o 21:00. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.