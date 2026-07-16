Argentyńczycy od dekad roszczą sobie prawo do Falklandów - brytyjskiego archipelagu leżącego ok. 500 kilometrów od wschodniego brzegu Argentyny. W ich przekonaniu wyspy te nazywać należy Malwinami i należą one do południowoamerykańskiego państwa. Zdania nie zmienili ani po przegranej wojny o Falklandy z 1982 roku, ani po referendach wśród mieszkańców wysp.

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W 1986 roku za przynależnością do Wielkiej Brytanii opowiedziało się 96,45 proc. wyborców. Trzynaście lat temu większość ta była jeszcze większa. Wśród 1518 głosujących zaledwie trzech poparło rezygnację ze statusu brytyjskiego terytorium zamorskiego.

Argentyńczycy pokazali, co sądzą o Falklandach

Dlatego też półfinał mundialu między Argentyną a Anglią miał tyle podtekstów. "Niektórzy przeczuwali, że to nie będzie najpiękniejszy mecz świata. Że będą trzeszczały kości, a sędzia często będzie przerywał grę. Czegoś takiego chyba jednak nikt się nie spodziewał" - pisał na temat tego meczu Filip Macuda ze Sport.pl. Pierwsza połowa była brutalna, a na początku drugiej Anglicy wyszli na prowadzenie. Jednak w ostatnich minutach bramki Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza dały obrońcom tytułu awans do finału MŚ.

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Po meczu na murawie pojawił się transparent o treści "Las Malvinas son Argentinas" - "Malwiny są argentyńskie". Jest to jawne naruszenie zasad FIFA. Zabronione jest bowiem demontrowanie wiadomości bądź obrazów o naturze politycznej czy religijnej, o czym stanowi artykuł 4., punkt 5. oficjalnych przepisów gry opublikowanych przez IFAB.

FIFA powinna ukarać Argentynę

Jak podaje "AS", FIFA już niebawem rozpocznie postępowanie w sprawie. Najprawdopodobniej ukarana zostanie jedynie argentyńska federacja piłkarska, choć według reguł możliwe byłoby również zawieszenie piłkarzy odpowiedzialnych za pokazanie tego transparentu. W tym przodował Giovanni Lo Celso, a Leandro Paredes usprawiedliwiał zachowanie kolegów z drużyny. - Zrobiliśmy to, bo gramy dla całego naszego narodu - powiedział po meczu.

O tym, jak ważna jest sprawa Falklandów dla Argentyńczyków, świadczy reakcja na słowa Emiliano Martineza. Reprezentacyjny bramkarz nazwał to "przeszłością". - Nawet nie było mnie wtedy [w 1982 roku - przyp. red.] na świecie - powiedział. "Nie masz wstydu", "Mięczak", "Upośledzony umysłowo" - tak rodacy skomentowali słowa najlepszego bramkarza mistrzostw świata sprzed czterech lat.

Po zwycięstwie nad Anglią, Argentyńczycy są już o krok od obrony zdobytego w Katarze mistrzostwa świata. Jedyną drużyną, która może pokrzyżować im szyki, jest reprezentacja Hiszpanii. Finał tegorocznego mundialu odbędzie się 19 lipca o godzinie 21:00 naszego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.