- Szymon Marciniak ma jakąś renomę w FIFA, UEFA i światowym sędziowaniu. Jest człowiekiem, który wybitnie posędziował poprzedni finał, który ma swoją renomę, doświadczenie i jest tam trzymany od samego początku tego zgrupowania dla sędziów, czyli przeszło 1,5 miesiąca - mówił Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl, w programie "Studio Mundialowe". Polski arbiter jest w gronie kandydatów do prowadzenia finału między Hiszpanią i Argentyną (oraz meczu o trzecie miejsce między Francją i Anglią), lecz czy dostanie drugi z rzędu mecz o tytuł mundialu?

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Szymon Marciniak poprowadzi finał mundialu? Hiszpan wyłożył kawę na ławę

Wątpliwości w tej kwestii ma hiszpański dziennikarz Pedro Martin. - Tym razem nie sądzę, żeby wyznaczono sędziego ani z Europy, ani z Ameryki Południowej - powiedział w audycji "Tiempo de Juego" w hiszpańskim radiu COPE.

Jako jeden z argumentów przeciwko kandydaturze Europejczyków, czyli też Marciniaka, wskazał kwestie, które można określić jako polityczne. - FIFA i UEFA są w fatalnych stosunkach; nie sądzę, żeby tym razem wyznaczono europejskiego sędziego - podkreślił. O napięciach między obiema federacjami można było przekonać się niedawno przy sprawie zawieszonej czerwonej kartki dla Folarina Baloguna na mecz 1/8 finału między Stanami Zjednoczonymi i Belgią (1:4). UEFA mocno sprzeciwiała się decyzji Komisji Dyscyplinarnej FIFA o wstrzymaniu pauzy amerykańskiego napastnika, który jednak wybiegł na boisko.

Kto poprowadzi finał mistrzostw świata 2026?

W tej sytuacji faworytami do prowadzenia finału wydają się sędziowie z federacji azjatyckiej (AFC). W audycji padło choćby nazwisko Alirezy Faghaniego, który prowadził choćby mecz Meksyk - Anglia (2:3), lecz Australijczyk o irańskich korzeniach nie jest uważany przez Martina za dobrego rozjemcę. Pod uwagę może być brany Jordańczyk Adham Makhadmeh. Wspomniani dwaj przedstawiciele AFC oraz Marciniak to główni faworyci polskich ekspertów sędziowskich.

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Finał mistrzostw świata 2026 pomiędzy Hiszpanią i Argentyną zostanie rozegrany w niedzielę 19 lipca. Relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.