Coraz bliżej decydujących rozstrzygnięć na mistrzostwach świata. Jako pierwsza w finale zameldowała się reprezentacja Hiszpanii, która w półfinale wygrała 2:0 z Francją. Dzień później do "La Roja" dołączyła Argentyna, obrońcy tytułu po kapitalnej końcówce pokonali 2:1 Anglików, dwie asysty zanotował Leo Messi.

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Marciniak jednak będzie sędziować finał MŚ?! "Jest twarzą sędziów FIFA"

Wciąż nie wiadomo kto będzie sędziować finał mistrzostw świata. Nasz dziennikarz Dominik Wardzichowski stwierdził w naszym programie "Studio Mundialowe", że nie można wykluczyć powtórki sprzed czterech lat i ponownej pracy przy najważniejszym spotkaniu turnieju Szymona Marciniaka.

- Szymon Marciniak ma zdjęcie z Giannim Infantino, z Pierluigim Coliną, takie promocyjne dla FIFA, które obiegło media społecznościowe. To jest teraz taka twarz sędziów. Szymon Marciniak jest twarzą sędziów FIFA. Jest tam bardzo szanowany, to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Niezależnie od tego, czy on dostanie ten finał, czy nie dostanie i tak zrobił już wielkie rzeczy w tej organizacji - stwierdził Dominik Wardzichowski.

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- Powinniśmy być z tego absolutnie dumni. My też w Polsce mamy swoją historię z sędziami. Z tymi wszystkimi historiami z przeszłości itd. To świadczy o tym, że jest bardzo dobrze wyszkolonym arbitrem w Polsce i jest doceniany przez europejską i światową organizację na tyle, że powierzają mu sędziowanie takich spotkań, czy stawiają go w roli kandydata do tego, żeby takie spotkanie sędziował, dlatego dla mnie osobiście to jest powód do dumy i chciałbym, żeby Szymon ten mecz po prostu posędziował - dodał goszczący w naszym studiu asystent trenera w Wieczystej Kraków, Marcin Broniszewski.

Mecz o 3. miejsce zostanie rozegrany w sobotę 18 lipca w Miami, początek o godzinie 23:00 czasu polskiego. Finał odbędzie się w niedzielę, 19 lipca na stadionie w New Jersey, rywalizacja rozpocznie się o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.