Nawet Thomas Mueller nie wytrzymał po tym, co zrobił Tuchel. "Nie rozumiem"

To miał być ten rok. Anglicy w całej swojej historii wygrali tylko jeden mundial - 60 lat temu. Tym razem wszystko szło po ich myśli. Najpierw bez większych problemów wygrali swoją grupę, a w fazie pucharowej radzili sobie nawet w meczach, w których nie sprzyjały im okoliczności - jak w spotkaniu z Meksykiem (3:2). W środowym spotkaniu z Argentyną nie byli bez szans - w końcu Argentyńczycy na tym turnieju mieli już problemy nawet z takimi rywalami, jak Republika Zielonego Przylądka. Gdyby nie geniusz Leo Messiego, to najpewniej nie zaszliby tak daleko.

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Anglia przegrała z Argentyną. Mueller nie rozumie decyzji Tuchela

Wczorajszy mecz był dość wyrównany, ale Anglikom w końcu udało się dokonać najtrudniejszego - wyszli na prowadzenie 1:0. Tylko że po tej bramce Thomas Tuchel zaczął podejmować trudne do zrozumienia decyzje. Anglia z każdą mijającą minutą była coraz bardziej cofnięta. Niemiec zareagował na to... zmianami defensywnymi. Argentyna została zaproszona w pole karne rywali, Messi miał coraz więcej miejsca i swoimi podaniami szukał kolegów z zespołu. To musiało się zemścić. W 85. minucie Argentynie w końcu się udało zdobyć bramkę wyrównującą. Kilka minut później Lautaro Martinez strzelił gola na 2:1. Anglia nie potrafiła na to odpowiedzieć i teraz będzie miała szansę jedynie na zdobycie brązowego medalu.

Thomas Tuchel od wczoraj jest ostro krytykowany przez angielskie media. Głos w sprawie podjętych przez niego decyzji zabrał też Thomas Mueller. Obecny piłkarz Vancouver Whitecaps zaczął swoją wypowiedź od... zaczepki skierowanej w stronę Roberta Lewandowskiego. To właśnie z zespołem Muellera może zadebiutować kapitan reprezentacji Polski.

- Jesteśmy w drodze do Chicago. Wreszcie zaczyna się MLS. Mój stary przyjacielu, Robercie - jutro "Bezbramkowski" - nie mogę się doczekać naszego spotkania. Witaj w naszej lidze - zaczął Mueller.

Były piłkarz Bayernu Monachium już miał się żegnać, ale najpierw skrytykował taktykę Anglików.

- Argentyna zagrała rewelacyjny mecz. Nie mogę uwierzyć i zrozumieć tego, jak Anglia podeszła do tego spotkania, zwłaszcza po wyjściu na prowadzenie. Nie mogę tego zrozumieć! Żeby zaprosić całą drużynę Argentyny do wrzutki za wrzutką w idealnych pozycjach... ale nie ma to znaczenia. Lewy, widzimy się! - powiedział.

Mueller współpracował z Tuchelem w Bayernie Monachium. Pod wodzą tego szkoleniowca rozegrał 53 mecze.