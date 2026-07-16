Koniec Deschampsa. Oto nowy trener reprezentacji Francji. Kosmiczny kontrakt

O tym, że po mistrzostwach świata z reprezentacji Francji odejdzie Didier Deschamps, wiadomo było od kilkunastu miesięcy. Na początku stycznia 2025 roku selekcjoner zapowiedział, że nie przedłuży obowiązującego do końca mundialu kontraktu i po turnieju pożegna się z posadą, którą objął 14 lat temu.

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Półtorej dekady spędzone na czele jednej z najlepszych drużyn narodowych na świecie było pełne sukcesów. Deschamps w 2016 roku świętował wicemistrzostwo Europy, dwa lata później Trójkolorowi zdobyli mistrzostwo świata, a w Katarze w 2022 roku byli o włos od obrony tytułu. W finale rzuty karne lepiej wykonywali Argentyńczycy, a Francji pozostało odebrać srebrne medale.

Smutny koniec Deschampsa w reprezentacji

Choć 57-latek chciał pożegnać się z zespołem zdobyciem drugiego mistrzostwa świata, już wiadomo, że ta misja się nie powiedzie. Francja przegrała z Hiszpanią w półfinale amerykańskiego mundialu. Nie udało się po raz trzeci z rzędu zagrać w finale. Teraz federacja stoi przed jednym z najważniejszych wyborów w swojej historii.

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Drużyna jest pełna gwiazd, które przez ostatnie lata udowodniły, że potrafią stworzyć drużynę. Nad wielkimi osobowościami trzeba panować, a Deschamps potrafił to robić. Dzięki temu uniknął losów Raymonda Domenecha, który odszedł z kadry po upokarzającym turnieju w RPA. Niewątpliwie, poza znakomitą wiedzą taktyczną, właśnie odpowiednie podejście do piłkarzy będzie kluczową cechą, którą musi posiadać następca Deschampsa.

Media: Zidane nowym selekcjonerem!

Teraz wiadomo, kto spełnia te warunki i obemie kadrę. Tak, jak spekulowano odkąd Deschamps ogłosił swoje odejście, nowym selekcjonerem zostanie Zinedine Zidane. Jak podaje portal RMC Sport, francuska federacja chce podpisać kontrakt jeszcze w tym tygodniu. Zizou ma zarabiać 300 tys. euro miesięcznie, a najróżniejsze bonusy podwyższą wypłatę do niemal 0,5 mln euro.

Zidane chce mieć niezwykle szeroki sztab szkoleniowy. Mówi się, że ma wspierać go nawet 25 osób. 54-latek nie zamyka się jednak jedynie na mężczyzn. W zespole bowiem ma pojawić się kilka kobiet - głównie w dziale analiz, który to ma mieć niezwykle wielkie znaczenie dla nowego selekcjonera. Sam Zidane od pięciu lat pozostaje poza zawodem. W latach 2016-18 i 2019-21 prowadził Real Madryt, zdobywając dwa mistrzostwa Hiszpanii i trzykrotnie z rzędu triumfując w Lidze Mistrzów.

Didiera Deschampsa czeka jeszcze jedno spotkanie w roli selekcjonera reprezentacji Francji. Będzie to jednak mecz pocieszenia, w którym Trójkolorowi zmierzą się z Anglią o trzecie miejsce na mundialu. Pierwszy gwizdek wybrzmi 18 lipca o godzinie 23:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.