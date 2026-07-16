To dlatego Bellingham uderzył rywala. Kamery wszystko nagrały

Reprezentacja Anglii zmarnowała wielką szansę na pierwszy od 60 lat awans do finału MŚ. Od 55. minuty prowadziła 1:0 po golu Anthony'ego Gordona. 30 minut później rozpoczął się jej koszmar. Nie dość, że Argentyna odrobiła stratę, to jeszcze wyszła na prowadzenie. Nic więc dziwnego, że po meczu piłkarze Thomasa Tuchela byli załamani. Emocji nie był też w stanie opanować Jude Bellingham. Po ostatnim gwizdku zachował się skandalicznie, bo uderzył Valentina Barco w głowę, po czym wywiązała się kłótnia obu drużyn. Okazało się jednak, że Bellingham nie zrobił tego całkowicie bez powodu i nie wybrał przypadkowej ofiary.

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Jude Bellingham starł się z Barco. Argentyńczyk wcześniej go prowokował

Oczywiście zachowanie Anglika była karygodne, ale nieco sprowokował go do tego sam Barco. Do sieci trafiło bowiem nagranie, na którym widać, jak zachował się Argentyńczyk po golu na 1:1. Zamiast celebrować go razem z drużyną, wybiegł z ławki rezerwowych i udał się w stronę stojących na boisku rywali, w tym Bellinghama. Podskakiwał i machał coś w ich stronę.

Na nagraniu widać, że całą sytuację widział 23-letni Anglik. Najpewniej w taki sposób zrewanżował się rywalowi. O ile nie mówi się o tym, by Barco został ukarany, o tyle Bellingham może. Wydaje się, że w najgorszym przypadku przesiedzi na trybunach kolejne trzy mecze. Czy FIFA podejmie w tej sprawie jakieś działania? Jeśli tak i decyzja zapadnie jeszcze przed sobotą, to istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że pomocnika może zabraknąć w meczu o trzecie miejsce przeciwko Francji.

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Bellingham kontra Messi

W trakcie meczu Bellingham wszedł też w utarczkę słowną z Messim, ale w tym przypadku do rękoczynów nie doszło. - Rozmawialiśmy właściwie o faulu. Nie było w tym nic złego. Jestem pewien, że wszyscy zrobią z tego wielką historię, ale naprawdę nic takiego się nie wydarzyło - mówił Anglik, a następnie ujawnił, jakie dokładnie słowa padły z obu stron.