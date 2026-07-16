Absurd meczu o trzecie miejsce na MŚ. Anglicy i Francuzi nie chcą grać

Wiemy już prawie wszystko, jeśli chodzi o tegoroczny mundial. W wielkim finale zmierzą się Hiszpania i Argentyna, które w półfinałach ograły kolejno Francję (2:0) i Anglię (2:1). Trójkolorowi wraz z Synami Albionu jednak jeszcze nie wracają do domu. Obie kadry zagrają w sobotę o brązowy medal.

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Tuchel zaskoczył. "Nikt nie chce grać w tym meczu"

Taki wynik mimo realnej szansy na krążek mistrzostw świata jest olbrzymim rozczarowaniem zarówno dla Francuzów, jak i dla Anglików. Les Bleus przeszli przez cały turniej jak burza, aż w końcu zatrzymali się na świetnie usposobionych defensywnie Hiszpanach. Synowie Albionu zaś przegrali z Albicelestes na własne życzenie, cofając się do głębokiej defensywy po zdobyciu bramki na 1:0.

Zawód i rozgoryczenie przemawiały przez Thomasa Tuchela. Niemiecki szkoleniowiec po porażce przeciwko Argentynie udzielił wywiadu, w którym, jak cytuje "Le Parisien", stwierdził, że mecz o trzecie miejsce będzie spotkaniem, w którym nikt nie będzie chciał grać.

- Żaden z naszych zawodników, ani żaden z Francuzów, nie chce grać w tym meczu. Chcą zagrać w finale. Daliśmy z siebie wszystko, żeby to osiągnąć. Wszyscy grają o mistrzostwo świata, ale tak już jest. Mamy o jeden dzień odpoczynku mniej niż Francja, ale zrobimy to profesjonalnie - powiedział, sugerując, że podobne nastroje panują także w kadrze Trójkolorowych.

Francuzom brakuje motywacji. "Są zniesmaczeni koniecznością grania"

Do środka postanowili zajrzeć dziennikarze "L'Equipe". Powołując się na źródło wewnątrz reprezentacji Francji, informują, że ich rodacy także nie są zbytnio zmotywowani do walki o brązowy medal. Wszyscy chcieli zostać mistrzami świata i odbić z rąk Argentyny przegrany przed czterema laty tytuł,

- Myślisz, że chcą grać w tym meczu? Oczywiście, że nie, ta grupa była tu po coś innego. Są zniesmaczeni koniecznością grania. Wszyscy są bardzo zranieni, ale myślę, że Kylian jest w jeszcze większym stopniu niż pozostali - tak mówi źródło francuskiej gazety.

Mecz ten będzie ostatnim w roli selekcjonera dla Didiera Deschampsa. Thomas Tuchel z kolei, według informacji talkSport, ma pozostać opiekunem reprezentacji Anglii. Starcie o brązowy medal tegorocznego mundialu odbędzie się w sobotę, a pierwszy gwizdek wybrzmi o godz. 23:00. Relację tekstową na żywo śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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