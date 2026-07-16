Absurd meczu o trzecie miejsce na MŚ. Anglicy i Francuzi nie chcą grać

Wiemy już prawie wszystko, jeśli chodzi o tegoroczny mundial. W wielkim finale zmierzą się Hiszpania i Argentyna, które w półfinałach ograły kolejno Francję (2:0) i Anglię (2:1). Trójkolorowi wraz z Synami Albionu jednak jeszcze nie wracają do domu. Obie kadry zagrają w sobotę o brązowy medal.
Taki wynik mimo realnej szansy na krążek mistrzostw świata jest olbrzymim rozczarowaniem zarówno dla Francuzów, jak i dla Anglików. Les Bleus przeszli przez cały turniej jak burza, aż w końcu zatrzymali się na świetnie usposobionych defensywnie Hiszpanach. Synowie Albionu zaś przegrali z Albicelestes na własne życzenie, cofając się do głębokiej defensywy po zdobyciu bramki na 1:0.
Zawód i rozgoryczenie przemawiały przez Thomasa Tuchela. Niemiecki szkoleniowiec po porażce przeciwko Argentynie udzielił wywiadu, w którym, jak cytuje "Le Parisien", stwierdził, że mecz o trzecie miejsce będzie spotkaniem, w którym nikt nie będzie chciał grać.
- Żaden z naszych zawodników, ani żaden z Francuzów, nie chce grać w tym meczu. Chcą zagrać w finale. Daliśmy z siebie wszystko, żeby to osiągnąć. Wszyscy grają o mistrzostwo świata, ale tak już jest. Mamy o jeden dzień odpoczynku mniej niż Francja, ale zrobimy to profesjonalnie - powiedział, sugerując, że podobne nastroje panują także w kadrze Trójkolorowych.
Do środka postanowili zajrzeć dziennikarze "L'Equipe". Powołując się na źródło wewnątrz reprezentacji Francji, informują, że ich rodacy także nie są zbytnio zmotywowani do walki o brązowy medal. Wszyscy chcieli zostać mistrzami świata i odbić z rąk Argentyny przegrany przed czterema laty tytuł,
- Myślisz, że chcą grać w tym meczu? Oczywiście, że nie, ta grupa była tu po coś innego. Są zniesmaczeni koniecznością grania. Wszyscy są bardzo zranieni, ale myślę, że Kylian jest w jeszcze większym stopniu niż pozostali - tak mówi źródło francuskiej gazety.
Mecz ten będzie ostatnim w roli selekcjonera dla Didiera Deschampsa. Thomas Tuchel z kolei, według informacji talkSport, ma pozostać opiekunem reprezentacji Anglii. Starcie o brązowy medal tegorocznego mundialu odbędzie się w sobotę, a pierwszy gwizdek wybrzmi o godz. 23:00. Relację tekstową na żywo śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
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