Powrót na stronę główną

Argentyńczycy wściekli po słowach Martineza. "Nie masz wstydu"

Argentyna po kapitalnej końcówce meczu z Anglią (2:1) awansowała do finału mistrzostw świata, w którym zmierzy się z Hiszpanią. Spotkania między tymi drużynami narodowymi mają dodatkowy podtekst, sięgający 1982 roku i wojny o Falklandy (Malwiny). Emiliano Martinez podpadł swoim kibicom za komentarz w tej sprawie.
FIFA World Cup 2026 semifinals - England vs Argentina
EPA/RONALD WITTEK Dostawca: PAP/EPA.

Wspomniany konflikt zbrojny został sprowokowany przez juntę wojskową, ówcześnie rządzącą Argentyną. Trwał 74 dni, a jego efektem była śmierć 649 argentyńskich żołnierzy, 255 brytyjskich oraz trzech mieszkańców wysp. W 2013 roku na Falklandach (nazywanych "Malwinami" przez Argentyńczyków) odbyło się referendum, w wyniku którego aż 99,8 procent. głosujących (cztery osoby były przeciw) opowiedziała się za zwierzchnictwem Wielkiej Brytanii nad archipelagiem. Frekwencja wyniosła 92 proc.

Zobacz wideo

Emiliano Martinez wywołał burzę w Argentynie 

Mimo tak jednoznacznych wyników plebiscytu Argentyńczycy uważają, że wyspy powinny należeć do nich. Świadczyły o tym sceny tuż po półfinale z Anglią. Celebrujący ze swoimi kibicami zwycięstwo gracze "Albicelestes" (m.in. Giovani Lo Celso i Lisandro Martinez) trzymali w rękach transparent głoszący: "Malwiny są argentyńskie". 

Sprawa ta ma znacznie szerszy wymiar. "Przed marcowym meczem towarzyskim z Zambią na stadionie La Bombonera w Buenos Aires weterani wojny o Falklandy wyszli na murawę wraz z piłkarzami, aby wspólnie odśpiewać hymn narodowy. Jedna pieśń jest szczególnie regularnie obecna na meczach piłkarskich, a nawet koncertach rockowych. Argentyńczycy skaczą wtedy w rytm okrzyków: 'I teraz widzisz, i teraz widzisz, kto nie skacze, ten jest Anglikiem!' - czytamy w BBC

Argentyński dziennikarz Nicolas Rotnitzsky tak to tłumaczy: - To część argentyńskiej kultury. Nie, tu nie chodzi o nienawiść. To ważne dla budowania naszej tożsamości wokół tego, co stało się z Malwinami. Chodzi o to, kim jesteśmy. 

Po meczu z Egiptem w ramach 1/8 finału mistrzostw świata piłkarze "Albicelestes" razem z kibicami swojej drużyny śpiewali: "Za Malwiny, za Diego, za ostatni taniec Leo!". 

Nic dziwnego zatem, że wypowiedź Emiliano Martineza po spotkaniu z Anglią wywołała oburzenie dużej części opinii publicznej w Argentynie. 

- To nie miało znaczenia. Nie chodziło o to. To przeszłość. Nawet nie było mnie wtedy [w 1982 roku - przyp. red.] na świecie - przyznał bramkarz na co dzień występujący w Aston Vilii.

Pod filmikiem, który w portalu X obejrzało ponad 6,6 mln użytkowników, pojawiło się mnóstwo głosów uderzających w Martineza. 

"Nie możesz czegoś takiego powiedzieć. Nie masz wstydu"; "Ale z ciebie mięczak", "Upośledzony umysłowo" - to tylko niektóre z łagodniejszych komentarzy. 

Finał między Argentyną a Hiszpanią odbędzie się w niedzielę 19 lipca (godz. 21.00). Dzień wcześniej w meczu o brązowy medal Anglia zagra z Francją (godz. 23.00). Zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej z tych pojedynków na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/16 Kapelusz, parasol, wiatr

Trzy słowa, jedna kategoria: literatura. Odgadniesz wszystkie hasła?
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji