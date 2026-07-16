Argentyńczycy wściekli po słowach Martineza. "Nie masz wstydu"

Wspomniany konflikt zbrojny został sprowokowany przez juntę wojskową, ówcześnie rządzącą Argentyną. Trwał 74 dni, a jego efektem była śmierć 649 argentyńskich żołnierzy, 255 brytyjskich oraz trzech mieszkańców wysp. W 2013 roku na Falklandach (nazywanych "Malwinami" przez Argentyńczyków) odbyło się referendum, w wyniku którego aż 99,8 procent. głosujących (cztery osoby były przeciw) opowiedziała się za zwierzchnictwem Wielkiej Brytanii nad archipelagiem. Frekwencja wyniosła 92 proc.

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Emiliano Martinez wywołał burzę w Argentynie

Mimo tak jednoznacznych wyników plebiscytu Argentyńczycy uważają, że wyspy powinny należeć do nich. Świadczyły o tym sceny tuż po półfinale z Anglią. Celebrujący ze swoimi kibicami zwycięstwo gracze "Albicelestes" (m.in. Giovani Lo Celso i Lisandro Martinez) trzymali w rękach transparent głoszący: "Malwiny są argentyńskie".

Sprawa ta ma znacznie szerszy wymiar. "Przed marcowym meczem towarzyskim z Zambią na stadionie La Bombonera w Buenos Aires weterani wojny o Falklandy wyszli na murawę wraz z piłkarzami, aby wspólnie odśpiewać hymn narodowy. Jedna pieśń jest szczególnie regularnie obecna na meczach piłkarskich, a nawet koncertach rockowych. Argentyńczycy skaczą wtedy w rytm okrzyków: 'I teraz widzisz, i teraz widzisz, kto nie skacze, ten jest Anglikiem!' - czytamy w BBC.

Argentyński dziennikarz Nicolas Rotnitzsky tak to tłumaczy: - To część argentyńskiej kultury. Nie, tu nie chodzi o nienawiść. To ważne dla budowania naszej tożsamości wokół tego, co stało się z Malwinami. Chodzi o to, kim jesteśmy.

Po meczu z Egiptem w ramach 1/8 finału mistrzostw świata piłkarze "Albicelestes" razem z kibicami swojej drużyny śpiewali: "Za Malwiny, za Diego, za ostatni taniec Leo!".

Nic dziwnego zatem, że wypowiedź Emiliano Martineza po spotkaniu z Anglią wywołała oburzenie dużej części opinii publicznej w Argentynie.

- To nie miało znaczenia. Nie chodziło o to. To przeszłość. Nawet nie było mnie wtedy [w 1982 roku - przyp. red.] na świecie - przyznał bramkarz na co dzień występujący w Aston Vilii.

Pod filmikiem, który w portalu X obejrzało ponad 6,6 mln użytkowników, pojawiło się mnóstwo głosów uderzających w Martineza.

"Nie możesz czegoś takiego powiedzieć. Nie masz wstydu"; "Ale z ciebie mięczak", "Upośledzony umysłowo" - to tylko niektóre z łagodniejszych komentarzy.

Finał między Argentyną a Hiszpanią odbędzie się w niedzielę 19 lipca (godz. 21.00). Dzień wcześniej w meczu o brązowy medal Anglia zagra z Francją (godz. 23.00). Zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej z tych pojedynków na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.