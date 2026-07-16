Argentyńczycy wściekli po słowach Martineza. "Nie masz wstydu"

Wspomniany konflikt zbrojny został sprowokowany przez juntę wojskową, ówcześnie rządzącą Argentyną. Trwał 74 dni, a jego efektem była śmierć 649 argentyńskich żołnierzy, 255 brytyjskich oraz trzech mieszkańców wysp. W 2013 roku na Falklandach (nazywanych "Malwinami" przez Argentyńczyków) odbyło się referendum, w wyniku którego aż 99,8 procent. głosujących (cztery osoby były przeciw) opowiedziała się za zwierzchnictwem Wielkiej Brytanii nad archipelagiem. Frekwencja wyniosła 92 proc.
Mimo tak jednoznacznych wyników plebiscytu Argentyńczycy uważają, że wyspy powinny należeć do nich. Świadczyły o tym sceny tuż po półfinale z Anglią. Celebrujący ze swoimi kibicami zwycięstwo gracze "Albicelestes" (m.in. Giovani Lo Celso i Lisandro Martinez) trzymali w rękach transparent głoszący: "Malwiny są argentyńskie".
Sprawa ta ma znacznie szerszy wymiar. "Przed marcowym meczem towarzyskim z Zambią na stadionie La Bombonera w Buenos Aires weterani wojny o Falklandy wyszli na murawę wraz z piłkarzami, aby wspólnie odśpiewać hymn narodowy. Jedna pieśń jest szczególnie regularnie obecna na meczach piłkarskich, a nawet koncertach rockowych. Argentyńczycy skaczą wtedy w rytm okrzyków: 'I teraz widzisz, i teraz widzisz, kto nie skacze, ten jest Anglikiem!' - czytamy w BBC.
Argentyński dziennikarz Nicolas Rotnitzsky tak to tłumaczy: - To część argentyńskiej kultury. Nie, tu nie chodzi o nienawiść. To ważne dla budowania naszej tożsamości wokół tego, co stało się z Malwinami. Chodzi o to, kim jesteśmy.
Po meczu z Egiptem w ramach 1/8 finału mistrzostw świata piłkarze "Albicelestes" razem z kibicami swojej drużyny śpiewali: "Za Malwiny, za Diego, za ostatni taniec Leo!".
Nic dziwnego zatem, że wypowiedź Emiliano Martineza po spotkaniu z Anglią wywołała oburzenie dużej części opinii publicznej w Argentynie.
- To nie miało znaczenia. Nie chodziło o to. To przeszłość. Nawet nie było mnie wtedy [w 1982 roku - przyp. red.] na świecie - przyznał bramkarz na co dzień występujący w Aston Vilii.
Pod filmikiem, który w portalu X obejrzało ponad 6,6 mln użytkowników, pojawiło się mnóstwo głosów uderzających w Martineza.
"Nie możesz czegoś takiego powiedzieć. Nie masz wstydu"; "Ale z ciebie mięczak", "Upośledzony umysłowo" - to tylko niektóre z łagodniejszych komentarzy.
Finał między Argentyną a Hiszpanią odbędzie się w niedzielę 19 lipca (godz. 21.00). Dzień wcześniej w meczu o brązowy medal Anglia zagra z Francją (godz. 23.00). Zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej z tych pojedynków na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.