Eksperci wskazali przyszłego mistrza świata. Oto wielki faworyt

Hiszpania dość niespodziewanie zdominowała głównych faworytów do tytułu mistrzowskiego, a więc zespół Francji (2:0). W drugim półfinale lepsi okazali się Argentyńczycy, choć długo na prowadzeniu byli Anglicy (2:1). Starcie finałowe drużyny Luisa de la Fuente z Lionelem Messim i spółką już elektryzuje kibiców i ekspertów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Eksperci wytypowali. To Hiszpania jest faworytem finału mundialu 2026

W najbliższą niedzielę 19 lipca na stadionie MetLife w New Jersey dojdzie do kluczowego pojedynku rekordowych, 48-zespołowych mistrzostw świata na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Kto wygra spotkanie nr 104 mundialu i wzniesie do góry zwycięski puchar, a która drużyna pogrąży się w rozpaczy z powodu przegranej? Sprawę rozstrzygnęli dziennikarze "The Athletic".

- Wygra Hiszpania. Bije od nich pewność siebie, zupełnie jakby od dłuższego czasu wiedzieli (lub wierzyli), że wygrają ten turniej. Podczas gdy wszyscy mówili o Francji, Hiszpania po cichu nabierała rozpędu i łapała rytm. Są silni i w dobrej formie na każdej pozycji, Luis de la Fuente ma dla nich idealny plan taktyczny, a oni sami udowodnili już, że potrafią to robić w wielkich finałach - powiedział Phil Hay, mając na myśli mistrzostwo Europy, zdobyte przez Hiszpanów w 2024 roku.

- Długo się rozgrzewali (ten remis 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka z perspektywy czasu staje się coraz bardziej fascynujący), ale weszli na najwyższe obroty w najlepszym możliwym momencie. Rodri znów wygląda jak w czasach swojej absolutnej dominacji. Lamine Yamal nie daje w ofensywie tak wiele, jak wielu przewidywało przed turniejem, ale stanowi tak potężne zagrożenie, że nie można go ignorować. Nie jest to może wersja "śmierci przez tysiąc podań" z lat 2010-12, ale operują piłką lepiej niż ktokolwiek inny, odcinając rywali od posiadania, aż ich morale zostanie całkowicie złamane - przyznał Carl Anka.

Na mistrzów świata z 2010 roku wskazuje także Henry Bushnell. Co więcej, dziennikarz "The Athletic" przewiduje sensacyjny, z perspektywy fana Argentyny, przebieg finału.

- Dawno nie widzieliśmy reprezentacji tak zgranej, zorganizowanej i kolektywnie ostrej. Sposób, w jaki kontrolowali wtorkowy półfinał i odczytywali każdy atak Francuzów, zanim ten stał się groźny, wzbudzał podziw. Nie ma powodu uważać, że w niedzielę będzie inaczej. Sądzę wręcz, że mecz może być dość jednostronny - zaznaczył Bushnell.

Bardziej z przekory na "Albicelestes" wskazał z kolei Lukas Weese:

- Żeby się wyróżnić, postawię na Argentynę. Tak, Hiszpania miała właśnie spektakularny występ, tłamsząc Francję. Tak, Hiszpania straciła tylko jednego gola na tych Mistrzostwach Świata, co jest monumentalnym osiągnięciem. Ale w Argentynie, z tymi wszystkimi ich powrotami na tym turnieju, jest coś z "drużyny przeznaczenia", gdy próbują wygrać dwa mundialowe tytuły z rzędu. Niezależnie od wszystkiego, mam nadzieję na fantastyczny finał - podkreślił Weese.

Ostatni mecz mistrzostw świata 2026 między Hiszpanią a Argentyną odbędzie się w niedzielę 19 lipca. Początek o godz. 21.00. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego pojedynku na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.