Mają dziewięciu zawodników w finale mundialu. To zapisze się w historii

Atletico Madryt będzie najliczniej reprezentowanym klubem w finale mistrzostw świata. W kadrach Hiszpanii i Argentyny znajduje się łącznie dziewięciu zawodników na co dzień występujących w zespole Diego Simeone. Argentyńską reprezentację tworzy pięciu piłkarzy Atletico: Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada oraz Julian Alvarez. Z kolei w kadrze Hiszpanii znaleźli się Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena i Alejandro Grimaldo.

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Juventus dzierżył rekord przez wiele lat

Do zestawienia nie został wliczony Nico Gonzalez. W momencie rozpoczęcia mistrzostw świata był jeszcze zawodnikiem Atletico Madryt, jednak w trakcie turnieju wrócił z wypożyczenia do Juventusu, dlatego nie jest już uwzględniany w statystykach klubu ze stolicy Hiszpanii.

Dziewięciu piłkarzy w finale mistrzostw świata to wyrównanie historycznego rekordu. Dotychczas samodzielnym liderem klasyfikacji był Juventus Turyn. Podczas mundialu w 1934 roku, zakończonego triumfem reprezentacji Włoch, w finałowej kadrze znalazło się aż dziewięciu zawodników turyńskiego klubu: Umberto Caligaris, Felice Borel, Giovanni Ferrari, Gianpiero Combi, Luigi Bertolini, Luis Monti, Raimundo Orsi, Virginio Rosetta oraz Mario Varglien.

Po 92 latach Atletico Madryt dołączy do Juventusu jako współrekordzista tej niezwykłej klasyfikacji. Na tym jednak nie koniec imponujących statystyk. Jak zwrócił uwagę profil "Atletico Universe" na platformie X, piłkarze Atletico już trzeci mundial z rzędu stanowią najliczniejszą klubową reprezentację w finale mistrzostw świata.

Podczas finałów w 2018 i 2022 roku w kadrach finalistów znajdowało się po czterech zawodników Los Colchoneros. Teraz liczba ta wzrosła do dziewięciu.

Hiszpania i Argentyna powalczą o złoto

Obie reprezentacje awansowały do finału po zwycięstwach odniesionych już w regulaminowym czasie gry. Hiszpania w półfinale w przekonującym stylu pokonała Francję 2:0, natomiast Argentyna odrobiła straty w starciu z Anglią. Zespół Thomasa Tuchela objął prowadzenie w 55. minucie po golu Anthony'ego Gordona, jednak Albicelestes odpowiedzieli dwoma trafieniami (autorstwa Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza) i zwyciężyli 2:1.

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W niedzielnym finale Hiszpania stanie przed szansą na zdobycie drugiego tytułu mistrza świata, natomiast Argentyna będzie walczyć o obronę trofeum wywalczonego cztery lata wcześniej i łącznie swoje czwarte złoto w dziejach turnieju.