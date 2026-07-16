Mecze Argentyny z Anglią zawsze są bardzo emocjonujące. Nie chodzi tylko o jakość piłkarską, ale także o ich relacje polityczne. Amerykanie o tym wiedzieli i zaostrzyli środki bezpieczeństwa, by odseparować kibiców jednych i drugich od siebie na stadionie.

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Polityk reaguje na zachowanie Argentyńczyków. "Rażące naruszenie zasad"

Od 1982 roku napięcia polityczne między Argentyną a Wielką Brytanią przerodziły się w wojnę. "Rządzący wówczas Argentyną wojskowi postanowili skierować uwagę opinii publicznej na rozpoczęty konflikt z Anglią o sporne terytorium Falklandów (Argentyńczycy określają archipelag Malwinami). Junta przegrała kilkumiesięczną wojnę, w wyniku której zginęło 655 argentyńskich i 255 brytyjskich żołnierzy, a także trzech mieszkańców wysp" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.

W trakcie meczu kibice reprezentacji Argentyny mieli transparent z napisem "Las Malvinas son Argentinas" - "Falklandy są argentyńskie". Baner dotarł do zawodników Lisandro Martineza czy Giovaniego Lo Celso, którzy świętowali awans do finału mistrzostw świata, trzymając go na murawie.

Warto przypomnieć, że tą sprawą może zająć się FIFA, bo piłkarze i kibice złamali przepisy zakazujące rozpowszechniania treści politycznych na boisku. Głos w tej sprawie zabrał brytyjski minister Peter Kyle. - Moja reakcja jest taka, że to było całkowicie niestosowne. Polityka powinna być oddzielona od piłki nożnej - grzmiał, cytowany przez "The Guardian".

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- Oczekujemy, że FIFA wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Myślę, że było to pewne, ponieważ było to rażące naruszenie zasad - zakończył.

Dziennikarze BBC przypomnieli, że "w 2014 roku FIFA ukarała Argentyński Związek Piłki Nożnej grzywną w wysokości 20 000 funtów po tym, jak piłkarze wywiesili transparent z tym samym hasłem przed meczem towarzyskim ze Słowenią". "Światowy organ zarządzający piłką nożną uznał wówczas, że ten gest naruszył przepisy dotyczące manifestacji politycznych i niewłaściwego zachowania zespołu" - napisano.

W niedzielę 19 lipca (o godz. 21.00) Argentyńczycy zagrają w wielkim finale mistrzostw świata z Hiszpanią. Pokonani, czyli Anglicy, dzień wcześniej - 18 lipca - zmierzą się o godz. 23.00 w spotkaniu o trzecie miejsce z Francją.