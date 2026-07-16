Lineker nie wytrzymał po meczu Anglików. Nagle tak nazwał Messiego

Mecz Anglia - Argentyna w ramach półfinału mundialu przez długi czas nie zachwycał. Obie drużyny skupiły się głównie na nieprzepisowym przerywaniu akcji, a sytuacji pod bramkami Jordana Pickforda i Emiliano Martineza było jak na lekarstwo. Wszystko zmieniło się po przerwie, gdy w 55. minucie do siatki trafił Anthony Gordon. Jak się jednak okazało, to było wszystko, na co stać było "Synów Albionu" w środowym spotkaniu.

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Argentyńczycy wykorzystali niezrozumiałą decyzję rywali o cofnięciu się do głębokiej defensywy. Od momentu zdobycia bramki do końcowego gwizdka to "Albicelestes" dominowali na murawie, osiągając 88 proc. posiadania piłki. W końcu udało im się przebić przez mur, który między słupkami bramki postawił Pickford. W 85. minucie do siatki trafił Enzo Fernandez, a siedem minut później wynik na 2:1 ustalił Lautaro Martinez, wprowadzając tym samym Argentynę do drugiego z rzędu finału mistrzostw świata.

Lineker i Cole nie mają wątpliwości. Tuchel jest winny porażki z Argentyną

Najgłośniej po tym spotkaniu krytykowany jest Thomas Tuchel. Selekcjoner reprezentacji Anglii nie pomógł swojej reprezentacji nie tylko taktyką na mecz z "Albicelestes", ale także przeprowadził niezrozumiałe zmiany. Murowanie własnego pola karnego zaczął od wpuszczenia Ezriego Konsy w miejsce Anthony'ego Gordona, a następnie dorzucił do pomocy w defensywie Dana Burna i Nico O'Reilly'ego. Wynik starał się z kolei ratować m.in. niegrającym do tej pory na mundialu Ivanem Toneyem.

Jednym z głosów krytyki wobec niemieckiego szkoleniowca jest były reprezentant Anglii, Gary Lineker. Król strzelców mistrzostw świata z 1986 roku nie gryzł się w język w podcaście The Rest is Football i wprost nazwał to, co zrobił Tuchel w meczu przeciwko Argentynie.

- Dla mnie to jest absolutnie niepojęte, że ustawienie wszystkich tak głęboko jest taktyką na starcie przeciwko najlepszemu zawodnikowi w historii piłki nożnej - zaczął, a następnie zaczął chwalić Lionela Messiego.

- Myślę, że on po prostu podkreśla to z meczu na mecz. Ma najwięcej goli na mundialach, najwięcej asyst. I przesuwa się do prawej strony, wy gracie pięcioma obrońcami i wciąż do niego nie podchodzicie. Po prostu postawcie przy nim kogoś. Miał tyle przestrzeni, ze wrzucał piłkę za piłką na pole karne - dodał.

Swoje trzy grosze dorzucił także Joe Cole. Były skrzydłowy odwołał się do zatrważającej statystyki posiadania piłki oraz paniki, jaka towarzyszy Anglikom od lat. "Synowie Albionu" bowiem uprzednio przegrali w dwóch z rzędu finałach mistrzostw Europy.

- To było przygnębiające, prawda? Bo to już wcześniej się wydarzyło. Myślę, że to te same problemy. Strach przed porażką paraliżuje reprezentację Anglii. 12 proc. posiadania piłki po zdobyciu gola mówi, że coś tu jest nie tak. To kwestia nastawienia. Możemy mówić o taktyce, o zmianach, o wszystkim innym, ale ostatecznie wszystko zależy od trenera. Zbyt wiele razy wyglądało to tak, jakby panika wchodziła do gry, gdy jesteśmy już prawie u celu. Mamy to, a potem potykamy się o własne nogi - analizował.

W meczu o trzecie miejsce Anglia zmierzy się z Francją. Jego początek zaplanowano na sobotę 18 lipca o godz. 23:00. Relację tekstową na żywo przeprowadzi portal Sport.pl, a śledzić będzie można ją również w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE

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