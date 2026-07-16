Dramat gwiazdy reprezentacji Francji. W tym roku już nie zagra

Reprezentacja Francji kompletnie zaskoczyła w meczu z Hiszpanią swoją dyspozycją. Z tym, że w niezwykle negatywny sposób. "Les Bleus" w starciu z "La Furia Roja" byli bezradni i nie potrafili wbić piłki do bramki strzeżonej przez Unaia Simona. Podopieczni Luisa de la Fuente wykorzystali nieskuteczność rywali i zwyciężyli 2:0 dzięki bramkom Mikela Oyarzabala i Pedro Porro.

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Saliba wypada z gry. Duży problem dla reprezentacji Francji i Arsenalu

"Trójkolorowi" jednak nie tylko musieli przełknąć gorycz porażki. Didier Deschamps już w 30. minucie gry musiał zmienić swoje plany na to spotkanie, gdyż kontuzji doznał William Saliba. Stoper Arsenalu usiadł na murawie, a po chwili zastąpił go Maxence Lacroix. 25-latek nabawił się kontuzji pleców.

- Nie mogę już dłużej grać, moje plecy są martwe - wyczytano z ruchu warg, o czym informuje L'Equipe. Francuska gazeta podaje także, że Saliba grał na lekach przeciwbólowych, a także korzystał ze specjalnego, indywidualnie przygotowanego programu treningowego. To jednak nic nie dało w obliczu dotkliwego bólu, który poczuł w trakcie spotkania z Hiszpanią.

38-krotny reprezentant kraju nie tylko nie wystąpi w meczu z Anglią o trzecie miejsce. Z głowy może wybić sobie pierwszą połowę sezonu angielskiej Premier League. Długość absencji Saliby w przypadku potencjalnej operacji bowiem określa się na cztery do pięciu miesięcy.

Kontuzja francuskiego defensora zatem stanowi poważny problem nie tylko dla Didiera Deschampsa, ale także dla Mikela Artety. "Kanonierzy" w ubiegłych sezonach mogli liczyć właśnie na Salibę, który w linii obronnej występował najczęściej u boku Gabriela Magalhaesa.

Sezon 2026/27 na boiskach Premier League rozpocznie się w piątek 21 sierpnia. Wówczas Arsenal podejmie na własnym stadionie beniaminka, Coventry City. Pięć dni wcześniej zagra o Tarczę Wspólnoty przeciwko wicemistrzowi kraju, Manchesterowi City. Salibę w tych spotkaniach potencjalnie zastąpić mogą Piero Hincapie, Cristhian Mosquera czy Ben White.

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