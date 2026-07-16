Spięcie Bellinghama z Messim. Ujawnił, o co im poszło

Reprezentacja Anglii miała gigantyczną szansę, by po 60 latach awansować do finału mistrzostw świata i powalczyć o drugie trofeum w historii. Ba, do 85. minuty prowadziła 1:0. Wtedy jednak Argentyna zadała dwa ciosy, decydujące. Walka europejskiej drużyny o złoto dobiegła końca, co mocno przybiło Jude'a Bellinghama. Ten zdobył się na skandaliczny gest po ostatnim gwizdku. Ale nie tylko o tym incydencie mówi się wiele.

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Jude Bellingham ujawnił, o czym rozmawiał z Leo Messim

W trakcie meczu doszło do słownej wymiany zdań między 23-letnim Anglikiem a Leo Messim. Panowie żywo gestykulowali. Widać było, że spierają się w pewnej kwestii. Do rękoczynów na szczęście nie doszło. Co takiego było przedmiotem dyskusji piłkarzy? Głos w sprawie zabrał Bellingham.

- Messi? Rozmawialiśmy właściwie o faulu. Nie było w tym nic złego. Jestem pewien, że wszyscy zrobią z tego wielką historię, ale naprawdę nic takiego się nie wydarzyło - zaczął Anglik, cytowany przez realmadryt.pl. - Uważałem, że wcześniej był faul, a on powiedział: "A co z faulem na mnie?". Odpowiedziałem mu mniej więcej: "Jesteś wystarczająco silny, żeby to wytrzymać", wiecie, o co chodzi? - tłumaczył.

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Bellingham mówi o Messim. "Przywilej"

Mimo sprzeczki Bellingham wypowiadał się o rywalu z dużym szacunkiem. - Oczywiście jestem po przegranej stronie i bardzo mnie to boli, ale możliwość zmierzenia się z nim to przywilej - podkreślał. Nie pozostało mu nic innego, jak przygotować się do ostatniego meczu na tym turnieju. Niestety dla niego stawką nie będzie trofeum MŚ, a brązowy medal. Jeśli uda się pokonać Francję, Anglia przywiezie do kraju pierwszy krążek od 60 lat i drugi w historii.

Mecz zaplanowano na sobotę, 18 lipca. Początek o godzinie 23:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.