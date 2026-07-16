Owen wypalił po półfinale Anglia - Argentyna. "Dopóki nie zrozumiemy..."

W pierwszej części rywalizacji Anglii z Argentyną goli nie oglądaliśmy, a początek drugiej połowy półfinału ułożył się dla Anglików znakomicie. Anthony Gordon otworzył wynik spotkania w 55. minucie i wydawało się, że zespół jest na dobrej drodze do awansu do finału. Zamiast jednak pójść za ciosem, Anglia wycofała się i skupiła niemal wyłącznie na obronie korzystnego rezultatu. Takie podejście zemściło się.

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Michael Owen: Jesteśmy lepsi od Argentyny

Argentyna przejęła inicjatywę, zdobyła dwie bramki i odwróciła losy spotkania. Anglia zakończy turniej najwyżej na trzecim miejscu i ponownie będzie musiała czekać na mundialowy triumf. Od jedynego tytułu wywalczonego w 1966 roku miną już 64 lata, zanim otrzyma kolejną szansę na jego zdobycie.

Po meczu zdecydowany komentarz zamieścił na platformie X Michael Owen. Zdobywca Złotej Piłki z 2001 roku, który w reprezentacji Anglii rozegrał 89 spotkań i strzelił 40 goli, nie miał wątpliwości, że jego rodacy dysponują większym potencjałem od Argentyny. Jednocześnie podkreślił, że sposób, w jaki zespół zagrał po objęciu prowadzenia, sprawił, że porażka była zasłużona.

"Obejrzyjcie Hiszpanię przy prowadzeniu 1:0. To jest odwaga. A potem obejrzyjcie Anglię przy prowadzeniu 1:0. Jaka jest różnica? Jesteśmy lepszą drużyną niż Argentyna, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Ale ostatecznie zasłużyliśmy na porażkę. Tak naprawdę mogło się skończyć nawet 4:1" - napisał Owen, nawiązując przy tym do świetnej postawy Hiszpanii w półfinale przeciwko Francji.

Owen dał do zrozumienia, że Tuchel się pomylił. "Jaki sygnał to wysyła?"

Były napastnik Liverpoolu i Realu Madryt nie ukrywał również rozczarowania decyzjami selekcjonera - Thomasa Tuchela. Jego zdaniem zmiany personalne po objęciu prowadzenia pokazały, że Anglia bardziej bała się przegrać, niż chciała wygrać.

"Wpuszczenie trzech obrońców przy prowadzeniu 1:0. Jaki sygnał to wysyła? Dopóki nie zrozumiemy, że odwaga polega na utrzymywaniu się przy piłce pod presją, a nie na wybijaniu jej lub zgrywaniu głową 40 metrów do przodu, dopóty taki finał będzie się powtarzał" - stwierdził Owen.

Słowa byłego reprezentanta Anglii nie powinny dziwić. Jako napastnik zawsze był zwolennikiem ofensywnego futbolu i od lat przekonuje, że najlepsze drużyny nie bronią się rozpaczliwie po objęciu prowadzenia, lecz kontrolują mecz poprzez utrzymywanie się przy piłce. W półfinale mundialu Anglicy obrali zupełnie inną drogę i zapłacili za to najwyższą cenę.

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W meczu o trzecie miejsce zagrają w sobotę (18 lipca) z Francją. Początek o godz. 23:00 czasu polskiego.