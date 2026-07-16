Wyjątkowy finał dla Messiego. Przemówił ws. starcia z Hiszpanią

Aktualni mistrzowie świata są o krok od powtórzenia wielkiego sukcesu sprzed czterech lat w Katarze. Wówczas Messi i spółka okazali się lepsi, po fenomenalnym spotkaniu, od Francji. "Trójkolorowi" tym razem zagrają w sobotnim "finale pocieszenia" z Anglią.

REKLAMA

Zobacz wideo

Messi komplementuje Hiszpanię. "To potężna reprezentacja"

Argentyńczycy zdołali odwrócić losy półfinału z Anglią. W znakomitym stylu i niezwykle skutecznie rozegrali ostatnie fragmenty spotkania. Trafienie Enzo Fernandeza z 85. minuty, a także Lautaro Martineza z doliczonego czasu gry pozbawiły Anglię marzeń o awansie do finału.

Przy obu bramkach swój udział miał Leo Messi, asystując swoim kolegom z drużyny. 39-latek, razem z Kylianem Mbappe, prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców północnoamerykańskiego mundialu. Zarówno Argentyńczyk, jak i Francuz mają na swoim koncie po osiem trafień. Czy Messi wpisze się na listę strzelców w finale? Hiszpanie, jak dotąd, w całym turnieju stracili tylko jedną bramkę.

- To potężna reprezentacja ze świetnymi zawodnikami i własnym stylem gry. Znam ich bardzo dobrze. To konkretna filozofia futbolu; grają w ten sposób od wielu lat, a ja znam tych piłkarzy - przyznał były as Barcelony.

- Znam ich też osobiście. Z wieloma z nich mierzyłem się na boisku i wciąż ich obserwuję. Niektórzy grają w Barcie, klubie, który zawsze kocham i śledzę - zaznaczył Messi. - To będzie wyjątkowy, bardzo wyrównany mecz - dodał.

Dla legendarnego Argentyńczyka niedzielny pojedynek będzie trzecim finałem mistrzostw świata w karierze. Dzięki temu 39-latek wyrówna rekord, należący do Brazylijczyka Cafu. W 2014 roku Argentyna przegrała z Niemcami po golu Mario Goetze. W 2022 roku z kolei Messi był bohaterem finału z Francją, strzelając w najważniejszym meczu dwa gole i dokładając trafienie w konkursie rzutów karnych.

Spotkanie finałowe między Argentyną a Hiszpanią odbędzie się w niedzielę 19 lipca o godz. 21.00. Dzień wcześniej o 3. miejsce powalczą ekipy Francji oraz Anglii (start o godz. 23.00). Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.