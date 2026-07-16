Tak Casillas podsumował mecz Anglia - Argentyna. Trafił w samo sedno

Poznaliśmy już wszystkich finalistów tegorocznego mundialu. Do Hiszpanii dołączyła Argentyna, która odwróciła losy spotkania z Anglią i zatriumfowała 2:1, mimo iż długo przegrywała 0:1. "To był mecz z dwiema różnymi połowami - brzydką pierwszą i przepiękną drugą. Obiema kipiącymi od emocji. Było ich tyle, że gdy mecz się skończył, niemal wszyscy płakali - Anglicy ze smutku i złości, a u Argentyńczyków radość mieszała się z ulgą, satysfakcją i spełnieniem. Ale nawet nie sposób tych wszystkich emocji nazwać. Patrząc na Argentyńczyków, pewne jest tylko to, że wyszarpane zwycięstwo smakuje najlepiej. Szczególnie wyszarpane z rąk Anglików" - opisywał na łamach Sport.pl nasz wysłannik - Dawid Szymczak.

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Casillas zna już zwycięzcę finału mundialu 2026

Zwycięzcy środowego meczu, czyli Argentyńczycy, już w niedzielę 19 lipca zagrają w wielkim finale mistrzostw świata z Hiszpanią. Pokonani, czyli Anglicy, dzień wcześniej - 18 lipca - zmierzą się w spotkaniu o trzecie miejsce z Francją.

Choć ten mecz dopiero się odbędzie, jego rezultat zna już Iker Casillas. Legendarny bramkarz najpierw skrytykował taktykę Thomasa Tuchela po golu Anthony'ego Gordona. "Strzelają gola, a potem cofają się do obrony. Tchórzliwa taktyka. Nie wychodzili z własnego pola karnego i pozwolili Argentynie na więcej akcji. Nic dziwnego, że tak się stało" - zaczął, cytowany przez tycsports.com.

To samo powtórzył po zakończeniu spotkania, stwierdzając, że Anglicy "sami przegrali ten mecz przez swoją taktykę". "Przez 30 minut pozwalali Argentyńczykom na wszystko" - dodał.

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Następnie legendarny bramkarz skupił się na nadchodzącym finale. "To niemożliwe. Hiszpania kontra Argentyna w finale. To będzie niesamowite" - zaznaczył.

"Nie zdobędziecie czwartej gwiazdki. Walczmy o drugą! Naprzód, Hiszpania!" - napisał.

Gwiazdy na koszulkach reprezentacji symbolizują liczbę zdobytych tytułów mistrza świata. Brazylia ma pięć takich "gwiazdek", Argentyna trzy a Hiszpanie jedną - za triumf na mundialu w 2010 roku.

Argentyna zagra w drugim finale mistrzostw świata z rzędu. Cztery lata temu w Katarze pokonali Francuzów, którzy w tym roku odpadli w półfinale z Hiszpanią. Mecz odbędzie się w niedzielę 19 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Dzień wcześniej (sobota, 18 lipca) rozegrany zostanie mecz Francja - Anglia o trzecie miejsce. Początek tego pojedynku o godz. 23:00.