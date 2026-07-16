Argentyńczycy odpowiedzieli angielskiej legendzie. "Nie będę tak głupi"

W pierwszej połowie meczu Anglia - Argentyna mogliśmy zastanawiać się, czy oglądamy walkę MMA, czy jednak mecz piłkarski. Mimo wielu przewinień z obu stron, sędzia Ismail Elfath dopiero w 37. minucie pokazał pierwszy żółty kartonik. Gole nie padły, a sytuacji pod obiema bramkami zdecydowanie nam brakowało.

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Druga połowa rozpoczęła się jednak od szybko wyprowadzonego ciosu przez "Synów Albionu". Z prawej strony dośrodkował Morgan Rogers, a akcję wykończył Anthony Gordon, który uciekł spod krycia defensorom "Albicelestes". Anglicy cofnęli się bardzo głęboko i oddali piłkę rywalom, za co ostatecznie słono zapłacili.

To był nokaut - w 85. minucie po raz kolejny w tym spotkaniu swoich sił strzałem z dystansu spróbował Enzo Fernandez i zaskoczył Jordana Pickforda, dając Argentynie upragnione wyrównanie. Na dogrywkę jednak podopieczni Lionela Scaloniego nie zamierzali czekać. W doliczonym czasie gry dośrodkowanie na pole karne posłał Lionel Messi, a najwyżej do piłki wyskoczył Lautaro Martinez, który swoją bramką wprowadził Argentyńczyków do drugiego finału mundialu z rzędu.

Argentyńczycy odpowiedzieli Neville'owi. "Mam nadzieję, że nie będę tak głupi"

Nie każdy jednak jest zwolennikiem gry "Albicelestes". W przedmeczowej analizie krytycznie pod adresem dwóch stoperów reprezentacji Argentyny - Cristiana Romero i Lisandro Martineza - wypowiedział się były piłkarz Manchesteru United, Gary Neville.

- To najlepsza-najgorsza para środkowych obrońców na świecie. Grając ze sobą tracą gola na mecz - stwierdził, dodając że Anglikom wystarczą dwa gole, żeby awansować. Czas pokazał, że podopieczni Thomasa Tuchela byli w stanie oddać zaledwie dwa celne strzały na bramkę Emiliano Martineza.

Znając temperamenty środkowych obrońców Tottenhamu i Manchesteru United, można było spodziewać się, że nie pozostaną oni dłużni legendzie. Tak też się stało - obaj stanęli przed kamerami DSports i postanowili odpowiedzieć Neville'owi.

- Byliśmy źli. Jeśli byśmy nie byli, to byłoby dużo gadania. W Anglii dużo gadali przed meczem, więc przesyłami im pozdrowienia. Muszą być bardzo szczęśliwi - zaczął uszczypliwie Romero.

- Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Lubią o nas mówić, a my odpowiadamy na boisku - dodał Martinez.

W końcu jednak doszło do skonfrontowania się ze słowami byłego reprezentanta Anglii. Prawdziwą bombę odpalił Romero, który zupełnie nie gryzł się w język i wprost skrytykował to, co usłyszał na temat swój i kolegi z ust Neville'a.

- Jedyne co, to mam nadzieję, że kiedy przejdę na emeryturę, nie będę tak głupi jak Neville i nie będę krytykował zawodników. Wchodzisz, by dać z siebie wszystko i sprawy mogą potoczyć się dobrze lub źle. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w finale i piszemy historię - podkreślił piłkarz Spurs.

W finale Argentyna zagra z Hiszpanią. Dojdzie zatem do pojedynku mistrzów świata z mistrzami Europy. To starcie zaplanowano na niedzielę 19 lipca o godz. 21:00. Dzień wcześniej Francja zmierzy się z Anglią w meczu o trzecie miejsce. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godz. 23:00. Relacje tekstowe z obu tych spotkań śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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