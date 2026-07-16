Z tego może być wielki skandal. Argentyna świętowała z zakazanym transparentem

Anglicy byli zaledwie kilka minut od wejścia do finału mundialu po 60 latach przerwy. Wszystko zniweczyli Argentyńczycy oraz, zdaniem wielu, zbyt zachowawcza taktyka przyjęta przez Thomasa Tuchela. Gole Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza pod koniec półfinału przekreśliły marzenia Anglii.

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Argentyna z karą od FIFA? Chodzi o transparent

Atmosfera meczów między Anglikami a Argentyńczykami jest zwykle bardzo napięta. Nie inaczej było także i tym razem na stadionie Mercedes-Benz w Atlancie. Zaostrzono środki bezpieczeństwa, by odseparować jednych fanów od drugich. Tym bardziej, że wciąż żywe jest to, co stało się w 1982 roku.

Rządzący wówczas Argentyną wojskowi postanowili skierować uwagę opinii publicznej na rozpoczęty konflikt z Anglią o sporne terytorium Falklandów (Argentyńczycy określają archipelag Malwinami). Junta przegrała kilkumiesięczną wojnę, w wyniku której zginęło 655 argentyńskich i 255 brytyjskich żołnierzy, a także trzech mieszkańców wysp.

O tym konflikcie tuż po meczu przypomnieli zawodnicy. Między innymi Giovani Lo Celso i Lisandro Martinez trzymali transparent z napisem: "Malwiny są argentyńskie".

- Rzeczywistość jest taka, że to mecz piłkarski. Nie potrafię mieszać tych rzeczy, szczególnie ze względu na szacunek dla tego, co wydarzyło się tak wiele lat temu. To był bardzo smutny okres w naszej historii i niewiele możemy z tym zrobić, taka jest prawda. W innych miejscach na świecie też dzieją się różne rzeczy i krytykujemy istnienie wojen. Oczywiście pamiętamy o tamtych ludziach. Ale to jest mecz piłki nożnej - nie powinniśmy mylić tych dwóch spraw - przed spotkaniem z Anglią powiedział trener Argentyny, Lionel Scaloni.

Jak widać na powyższym filmiku, nie obyło się bez mieszania sportu z polityką i przypomnieniem bolesnej historii. To zresztą może sprowokować FIFA do wszczęcie postępowania i wymierzenia kary.

"W 2014 roku FIFA ukarała Argentyński Związek Piłki Nożnej grzywną w wysokości 20 000 funtów po tym, jak piłkarze wywiesili transparent z tym samym hasłem przed meczem towarzyskim ze Słowenią. Światowy organ zarządzający piłką nożną uznał wówczas, że ten gest naruszył przepisy dotyczące manifestacji politycznych i niewłaściwego zachowania zespołu" - przypomnieli dziennikarze BBC.

W niedzielę 19 lipca (o godz. 21.00) Argentyńczycy zagrają w wielkim finale mistrzostw świata z Hiszpanią. Pokonani, czyli Anglicy, dzień wcześniej - 18 lipca - zmierzą się o godz. 23.00 w spotkaniu o trzecie miejsce z Francją. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z obu tych spotkań na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.