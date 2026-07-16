Tuchel zrównany z ziemią przez angielskie media

"Podejrzewam, że w redakcjach angielskich tabloidów trwają narady, jak rozsmarować Tuchela. (...) Wstyd, frajerstwo...", "Ależ fatalnie Tuchel zarządził końcówką tego półfinału. No i ma za swoje. Futbol nie wróci do domu" - pisali polscy eksperci po wydarzeniach, do jakich doszło w meczu Anglii z Argentyną. Europejska drużyna była o krok od finału MŚ, ale dwa gole rywali w ostatnich minutach zadecydowały o porażce.

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Anglicy wściekli na Thomasa Tuchela. Domagają się jego zwolnienia

Nie tylko polscy eksperci wskazali, że to właśnie selekcjoner Anglików jest winny porażki. Taką opinię wyrazili również Anglicy. Byli wściekli na taktykę Tuchela, która po zdobyciu bramki opierała się głównie na grze we własnym polu karnym i bronieniu dostępu do siatki. - Sądzę, że decyzje, które podjął Tuchel - i musimy to przyznać otwarcie - kosztowały nas awans - mówił wprost Wayne Rooney w studiu BBC Sport.

Podobne zdanie do niego wyraził Craig Hope z "Daily Mail". "Nie powinien był zdejmować Gordona i tak szybko grać pięcioma obrońcami. Dlaczego za każdym razem to się dzieje? Anglia była lepsza od Argentyny. Miała prowadzenie. Powinna iść i strzelić drugiego gola. Uwielbiam Tuchela, ale tutaj [jego decyzje, przyp. red.] kosztowały drużynę" - pisał dziennikarz na X. "Jesteś na topie i właśnie strzeliłeś gola, a menedżer nie wspiera cię, byś zdobył drugiego i przejął kontrolę nad grą" - dodawał.

"Myślę, że Tuchel jest blisko wyrzucenia z roboty. Zatrudniono go za ogromne pieniądze, zatrudniono go za jego taktyczną przenikliwość, (...) a zatrzymał Anglię. Takie pieniądze... za coś takiego?" - pisał Miguel Delaney z "The Independent".

"Od pierwszego dnia wspierałem Tuchela, ale zaufanie przepadło. Nigdy nie byłem tak zbulwersowany i zawstydzony taktycznym podejściem do tak ważnego meczu. Wypchnął nas z rozgrywek przeciwko naszemu największemu rywalowi. Zachowaliśmy się jak tchórze. Niech go szlag trafi" - nie gryzł się w język Mark Goldbridge z The United Stand.

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"Szkodliwe dla Tuchela"

"Najgorsze w Thomasie Tuchelu jest to, że powiedział, iż niczego nie żałuje po być może jednym z najgorszych błędów trenerskich we współczesnej historii... Wyobraźcie sobie, jak wielki zastrzyk motywacji dostali argentyńscy gracze, wiedząc, że Anglia przeszła w tryb defensywny i po prostu próbowała się trzymać... Ogromna okazja zmarnowana!" - ocenił wprost Chris Sutton ze Sky Sports.

"Szczerze nie mogę sobie przypomnieć gry o taką stawkę, w której trener zaszkodził swojej drużynie w ten sposób. Nadzwyczajne i szkodliwe dla Tuchela" - stwierdził Adam Crafton z "The Athletic".

"Nie płacz nad nami, Argentyno. I tak nie będziesz. Zasłużyłaś na zwycięstwo. Anglia nie. Tuchel nie. Te zmiany..." - pisał Henry Winter.

Wielu angielskich dziennikarzy donosi, że mimo druzgocącej porażki w półfinale MŚ i błędom taktycznym, Tuchel najpewniej pozostanie na stanowisku. Rzekomo ma poparcie krajowej federacji. Ale czy będzie ono na tym samym poziomie w przypadku ewentualnej porażki w meczu o trzecie miejsce?

Oczywiście Anglicy liczą, że uda im się przywieźć z mundialu chociaż brązowy medal, mimo że liczyli na zdecydowanie więcej. Ostatnie spotkanie na MŚ Wyspiarze rozegrają 18 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Rywalem będzie Francja, która w półfinale uległa 0:2 Hiszpanii.