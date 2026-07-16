Bohater Argentyny nie mógł powstrzymać wzruszenia. Ogłosił po meczu

To był mecz godny półfinału mistrzostw świata, przede wszystkim jednak w drugiej połowie. Argentyna nie dość, że w końcówce spotkania zdołała odrobić stratę gola, to jeszcze w ostatnich fragmencie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

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Martinez nie krył wzruszenia po wygranej Argentyny

W 55. minucie wynik, a także mecz jako taki, otworzył Anthony Gordon. Skrzydłowy Barcelony skutecznie wykończył składną akcję Anglików i wlał w ich serca nadzieje na pierwszy po 60 latach awans do finału mistrzostw świata. Tak się jednak nie stało. Taktyka Thomasa Tuchela, polegająca na cofnięciu się, kompletnie nie zdała egzaminu.

Argentyńczycy z kolejnymi minutami coraz śmielej atakowali bramkę Jordana Pickforda. Ich upór i konsekwencja przyniosły efekty w samej końcówce spotkania.

W 86. minucie zasłonięty golkiper Evertonu nie mógł nic poradzić na uderzenie niepilnowanego Enzo Fernadeza. "To nie był koniec. W 92. minucie Messi dośrodkował prawą nogą z prawego skrzydła, piłka przeleciała całe pole bramkowe, źle jej lot obliczył Pickford, a osamotniony Lautaro Martinez trafił do siatki strzałem głową. Argentyna poszła więc za ciosem, a Anglicy - mimo wysiłków - nie zdołali odpowiedzieć w ostatnich sekundach" - zrelacjonował dziennikarz Sport.pl Filip Macuda.

Po tym spotkaniu ogromnych emocji nie był w stanie ukryć Lautaro Martinez.

- Sam nie wiem, naprawdę... To niesamowicie silne emocje... Odkąd tata po raz pierwszy kupił mi parę korków, zawsze marzyłem o strzeleniu takiego gola - powiedział łamiącym się głosem tuż po końcowym gwizdku.

- Dla mojej mamy, która od dnia, w którym odszedłem do Racingu, nigdy nie przestała ścielić mojego łóżka - to znaczy więcej niż gol czy finał. Mam dwójkę dzieci, które zmieniły moje życie, odkąd się pojawiły. Dzięki nim złapałem dystans i wyluzowałem. Cieszę się tym wszystkim, dziś jestem dojrzałym mężczyzną i cieszę się życiem - przyznał.

To była dla Martineza trzecia bramka podczas tegorocznego mundialu. Wcześniej przypieczętował awans Argentyny do półfinału (gol na 3:1 ze Szwajcarią), a także wpisał się na listę strzelców podczas meczu z Jordanią w grupie.

- Śniłem o tym, przysięgam. Powiedziałem Alexisowi [Mac Allisterowi - przyp. red.], że strzelę gola, powiedziałem Facu [Medinie - przyp. red.], że wejdę na boisko i wygramy ten mecz.

Na koniec Martinez dodał, dzięki czemu Argentyna awansowała do finału.

- Ta drużyna wciąż pokazuje, z jakiej gliny jest ulepiona. Oni się zmęczyli, naciskali przez 60 minut, a potem opadli z sił. Kiedy strzelili gola, cofnęli się głęboko, co dało nam spokój przy rozgrywaniu piłki. Zdobyliśmy bramki i znów zagramy w finale mistrzostw świata - podkreślił w rozmowie przed kamerami TyC Sports.

Zwycięzcy środowego meczu, czyli Argentyńczycy, już w niedzielę 19 lipca (o godz. 21.00) zagrają w wielkim finale mistrzostw świata z Hiszpanią. Pokonani, czyli Anglicy, dzień wcześniej - 18 lipca - zmierzą się o godz. 23.00 w spotkaniu o trzecie miejsce z Francją. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z obu tych spotkań na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.