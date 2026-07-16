Skandaliczne zachowanie Bellinghama tuż po końcowym gwizdku sędziego

"Niektórzy przeczuwali, że to nie będzie najpiękniejszy mecz świata. Że będą trzeszczały kości, a sędzia często będzie przerywał grę. Czegoś takiego chyba jednak nikt się nie spodziewał. Do przerwy kibice nie zobaczyli ani jednego celnego strzału, za to byli świadkami aż 19 fauli" - relacjonował Filip Macuda ze Sport.pl. Tak wyglądała pierwsza połowa półfinałowego spotkania Anglii z Argentyną. Ostatecznie gole kibice zobaczyli w drugiej połowie. Od 55. minuty prowadził europejski zespół. W samej końcówce rywale wyrównali, a później zadali decydujący cios.

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Jude Bellingham przekroczył granicę. Takiego zachowania nikt się po nim nie spodziewał

Anglikom trudno było się pogodzić z porażką. Byli już jedną nogą w finale, ale na ostatnie minuty przyjęli złą taktykę - głównie się bronili, czekając na wyprowadzenie kontrataku. Tak jak nerwowo zaczął się ten mecz, tak samo się zakończył. Emocji nie utrzymał Jude Bellingham i zachował się w dość skandaliczny sposób.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak piłkarz Realu Madryt stoi na murawie osamotniony i załamany. Nagle dostrzegł, jak po jego prawej stronie rywale hucznie świętują awans. To przelało czarę goryczy. Skierował się w ich stronę i niespodziewanie... uderzył Valentina Barco w tył głowy. Dał mu przysłowiowego klapsa. Widać było, że ewidentnie szuka zaczepki.

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Na odpowiedź Argentyńczyka długo czekać nie trzeba było. Gdy tylko poczuł uderzenie, błyskawicznie się obrócił i odepchnął Bellinghama. Natychmiast do akcji wkroczyli piłkarze obu drużyn i doszło do zamieszania. Emocje sięgały zenitu. Nie zmienia to jednak faktu, że Argentyna zagra w finale z Hiszpanią, a Anglia będzie musiała zadowolić się walką o trzecie miejsce z Francją.

Anglia pogrążona w smutku

- Jesteśmy rozczarowani, byliśmy bardzo blisko, ale po strzeleniu gola zachowaliśmy się zbyt biernie i straciliśmy wiele szans. Nie potrafiliśmy utrzymać piłki i pozwoliliśmy rywalom na wiele dośrodkowań, szans i strzałów. Byliśmy blisko, ale po strzeleniu gola nie udało nam się utrzymać poziomu - podkreślał Thomas Tuchel, na którego po meczu spadła ogromna krytyka. Zarzucano mu m.in. że wpuścił zbyt wielu defensywnych graczy pod koniec spotkania, zamiast skupić się na ofensywie i szukać drugiego trafienia.

Mecz Anglii z Francją zaplanowano na sobotę, 18 lipca. Początek o godzinie 23:00 czasu polskiego. Finał zostanie rozegrany dzień później, o godzinie 21:00. Oba spotkania będziemy relacjonować w formie tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.