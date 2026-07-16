Tak Kane podsumował to, co zrobiła Anglia z Argentyną

Cóż to był za mecz! Anglicy objęli prowadzenie w meczu z Argentyną, ale potem postawili na defensywę. Od strzelenia bramki podopieczni Tuchela tylko się bronili i to się zemściło na nich w najbardziej bolesny sposób. Argentyńczycy po trafieniach Enzo Fernandeza i rezerwowego Lautaro Martineza odwróciła w końcówce losy rywalizacji i awansowała do drugiego z rzędu finału mundialu. Bohaterem był też Leo Messi, który zaliczył dwie asysty.

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Harry Kane przemówił po porażce Anglii w półfinale mundialu

W starciu gigantów 39-letni Argentyńczyk okazał się lepszy od Harry'ego Kane'a. Napastnik reprezentacji Anglii nie zaliczy tego występu do udanych i będzie musiał przełknąć gorzką pigułkę.

— Jestem załamany ze względu na wszystkich — chłopaków, zespół, sztab, kibiców. Przez większość meczu graliśmy dobry mecz. Po objęciu prowadzenia staraliśmy się to po prostu utrzymać, ale na tym poziomie to nie wystarcza. Pracowaliśmy bardzo ciężko na to, by tu się znaleźć, daliśmy z siebie wszystko. A jednak to nie wystarczyło i jestem załamany — powiedział Kane po meczu (cytat za Przeglądem Sportowym Onet).

— Po objęciu prowadzenia mieliśmy problemy z założeniem pressingu. W 1. połowie i na początku 2. radziliśmy sobie dobrze, sprawialiśmy rywalom problemy, dzięki czemu wygrywaliśmy piłki i kontrolowaliśmy mecz. Po golu z tego względu, że Argentyńczycy zaczęli grać odważniej albo my nie byliśmy w stanie im dorównać, przeprowadzali huraganowe ataki. Nie daliśmy rady. Gdy objęliśmy prowadzenie mieliśmy próbować i strzelić drugiego gola, ale to nie wyszło. Po straceniu dwóch goli nie byliśmy w stanie wrócić do meczu - dodał.

Anglii pozostaje mecz o 3. miejsce z Francją. To już w sobotę o godzinie 23. Dzień później, w niedzielę o 21 Argentyna zagra o złoto mundialu z Hiszpanią. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.