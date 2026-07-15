Angielskie media już wskazały winnego klęski!

Aż do 86. minuty Anglia była jedną nogą w finale mistrzostw świata. Od tego czasu straciła jednak dwa gole i o złoto mundialu zagrają Argentyńczycy. Angielskie media komentują porażkę piłkarzy prowadzonych przez Thomasa Tuchela.

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Anglia nie zagra w finale. "Brutalny nowy upadek"

"Los Anglii to rozczarowanie w turnieju. Jedyne pytanie dotyczy tego, kiedy to nastąpi i w jaki sposób losy sprawią, by było to jak najbardziej bolesne. Był to niewiarygodnie brutalny nowy upadek" - podsumował "Guardian".

"Chodzi o sygnał, jaki te zmiany wysłały zarówno z punktu widzenia nastawienia psychicznego, jak i taktycznego. Jesteś na prowadzeniu i właśnie strzeliłeś gola, a trener nie wspiera cię w dążeniu do zdobycia drugiego gola i przejęcia kontroli nad meczem" - komentował "Daily Mail", odnosząc się do bardzo defensywnych zmian dokonywanych w trakcie spotkania przez selekcjonera reprezentacji Anglii.

"Porażka Anglii z Argentyną w półfinale Mistrzostw Świata była w dużej mierze wynikiem nieustannych prób zdeptania drużyny Thomasa Tuchela przez południowoamerykańską drużynę…" - utyskiwał "Daily Telegraph".

"Pokonani przez prawdopodobnie najlepszego gracza wszech czasów. Dla Thomasa Tuchela i Anglii w Nowym Jorku nie będzie żadnej bajki, nie będzie szansy na zakończenie 60 lat cierpienia. A po przegraniu meczu, w którym wygrywali na sześć minut przed końcem, trudno sobie wyobrazić, jak Tuchel zdoła zmobilizować któregokolwiek ze swoich zawodników na bezsensowny mecz o trzecie miejsce z Francją w Miami" - podsumował "The Sun".

"Anglia wyeliminowana przez Lionela Messiego i Argentynę" - z żalem głosił tytuł w "The Times".

Przypomnijmy, że Anglia zagra w meczu o brązowy medal z Francją, a Argentyna o złoto zmierzy się z Hiszpanią. Spotkania o medale zostaną rozegrane odpowiednio 18 lipca o 23:00 (o trzecie miejsce) i 19 lipca o 21:00 (finał). Już teraz serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tych spotkań.