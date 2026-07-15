Co triumf Argentyny oznacza dla Szymona Marciniaka? Ależ to będzie finał

Szarpana, pełna walki i ogromnych emocji - taka była pierwsza połowa półfinału mundialu pomiędzy Argentyną a Anglią. Faul gonił faul, sędzia długo nie sięgał po kartki, a klarownych sytuacji bramkowych było niewiele. Próbowali Leo Messi i Jude Bellingham, którzy pojedynczymi zagraniami podrywali kibiców, ale ten mecz bardziej przypominał walkę MMA niż mecz piłki nożnej. Bramkarze Emiliano Martínez i Jordan Pickford nie mieli zbyt wiele pracy, a więcej niż o piłkarzach znów mówiło się o sędziach. Ostatecznie Argentyna po pięknej i heroicznej pogoni wygrała 2:1 i w wielkim finale zmierzy się z potężną i niezwykle konsekwentną Hiszpanią. Kto będzie faworytem, czy Szymon Marciniak rzeczywiście ma szansę znów poprowadzić najważniejszy mecz świata? To wszystko i znacznie więcej omawiamy w Mundialowym Programie Sport.pl. Gośćmi Dominika Wardzichowskiego są Marcin Brodziszewski, asystent trenera Wieczystej Kraków, oraz Jakub Kosecki, były reprezentant Polski. Zapraszamy do oglądania!

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