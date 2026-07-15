"Bitka pod remizą". Wrze po tym, co robi sędzia w półfinale MŚ

Jeżeli ktoś spodziewał się, że spotkanie Anglików z Argentyną przypominać będzie bitwy o wyspy nazywane Falklandami przez jednych, a Malwinami przez drugich, miał pełną rację. Półfinał mistrzostw świata nie przypomina meczu piłkarskiego.

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Rzecz jasna spory w tym udział mają sami piłkarze, ale nad ich zachowaniem powinien umiejętnie panować arbiter. Okazało się jednak, że Amerykanina Ismaila Elfatha zupełnie przerosło to wyzwanie, przez co na boisku mało oglądamy gry w piłkę.

Gala bokserska w półfinale mistrzostw świata

Nie sposób nie porównać tych wydarzeń do zupełnie innej dyscypliny sportu, niewiele jednak mającej wspólnego z piłką nożną. "1. runda walki wieczoru na gali w Atlancie z małym wskazaniem na Anglię" - stwierdził Konrad Ferszter ze Sport.pl.

"Coraz dziwniejsze te freak fighty robią, chłopy się biją na trawie i piłkę muszą wymieniać w międzyczasie" - Marcin Długosz z Weszło również porównał półfinał mistrzostw świata do sportów walki.

Sędzia nie panuje nad zawodnikami w półfinale mundialu

Elfath spisuje się tak słabo, że piłkarze przejęli kontrolę nad wszystkimi wydarzeniami na boisku. "Pickford zarządził przerwę na wodę, najlepsze podsumowanie tego, jak sędzia panuje nad wydarzeniami na boisku" - zauważył Michał Zachodny z TVP Sport.

Niektórzy jednak lubują się w takim chaosie. "Uwielbiam takie mecze. Na murawie więcej fauli niż celnych podań. Pali się na każdym metrze. O to chodzi" - komentuje Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

"Świetnie jest podziwiać futbol taki jak wczoraj, ale bitka pod remizą też ma wyśmienity klimat. Elegancko się chłopaki naparzają, każdy chętny złapać za sztachetę i trzasnąć kogoś w łeb. Przyjemna odmiana od popisów tych, którzy przewracają się od podmuchu wiatru" - Marcin Borzęcki z Eleven znajduje piękno we wszystkich odmianach piłki nożnej.

Trudno w tym spotkaniu zliczyć wszystkie faule i nieczyste zagrania z jednej i drugiej strony. "Szamotanina w Atlancie. 30 sekund gry bez faulu nie ma" - na ciągłe przerwy w grze zwraca uwagę Michał Zachodny. Co ciekawe, dużo łatwiej było policzyć ile strzałów oddały oba zespoły, gdyż przez długi czas w statystykach widniały dwa zera.

Po pierwszej połowie Anglia bezbramkowo remisuje z Argentyną. Zwycięzcy zagrają o mistrzostwo świata z Hiszpanią, przegrani w meczu pocieszenia zmierzą się z Francją. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.