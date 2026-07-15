TVP wydała oświadczenie ws. reklam w czasie "hydration break"

Hydration breaks, czyli tzw. przerwy nawodnienie, to mundialowa nowinka, która od startu mistrzostw wzbudza olbrzymie emocje. W teorii krótkie przerwy w trakcie obydwu połów zostały wprowadzone z powodu panujących w Ameryce wysokich temperatur. Biorąc jednak pod uwagę to, że część stadionów jest klimatyzowana, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że w rzeczywistości był to ukłon w kierunku amerykańskiej telewizji FOX. Stacja od początku turnieju, w trakcie wspomnianych przerw, emituje bowiem reklamy. Jej śladem, choć ze sporym opóźnieniem, poszła również TVP.

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Zapytali TVP, czy nie łamie przepisów. Poszło o hydration breaks

Polski nadawca zdecydował się na pokazywanie pełnowymiarowych reklam dopiero od ćwierćfinałów. Wcześniej korzystał jedynie z reklam w formacie L-Screen, czyli plansz na dole lub z boku ekranu. Decyzja wzbudziła pewne kontrowersje. Mowa bowiem o telewizji publicznej, która w tego typu kwestiach ma obowiązek działać na podstawie znacznie bardziej rygorystycznych przepisów. Czy zatem przerywanie transmisji w czasie przerw na nawodnienie jest w ogóle legalne?

Zdaniem samej TVP - tak. Stacja zapewniła o tym w specjalnym oświadczeniu wysłanym portalowi "Press". - Emisja reklam w przerwach na nawodnienie nie jest kwestią interpretacji tylko zapisów ustawy o radiofonii i telewizji, o których mówi art. 16a ust. 7 oraz art. 16a ust. 2. W trakcie transmisji zawodów sportowych publiczny nadawca może nadawać reklamy w regulaminowych przerwach - mogliśmy przeczytać.

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TVP może pokazywać reklamy w czasie przerw na nawodnienie. Jest głos z KRRiT

Zgodnie ze wspomnianą ustawą podczas transmisji wydarzeń sportowych reklamy mogą być nadawane jedynie w trakcie: "przerw wynikających z przepisów ich rozgrywania". Według TVP tak właśnie się dzieje i w tym przypadku. - Kwestie te określa organizator w regulaminie rozgrywek - skwitowano.

Złamania przepisów nie dopatruje się także członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prof. Tadeusz Kowalski. Mało tego, decyzję o nadawaniu reklam ocenia całkiem pozytywnie. - Prawa sportowe są niezwykle drogie, więc wszystko, co trochę amortyzuje koszty zakupu praw licencyjnych, jest w pełni uzasadnione - stwierdził w rozmowie ze wspomnianym portalem.

TVP poinformowała przy okazji, że sprzedaż reklam emitowanych w trakcie hydration breaks cieszy się dużym zainteresowaniem. - Aktualnie rozmawiamy o ostatnich wolnych miejscach reklamowych. Mogą z nich korzystać wszyscy reklamodawcy - dodano.