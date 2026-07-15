Dochodzenie ws. Infantino? "Podważenie uczciwości w sporcie"

Podczas tegorocznych mistrzostw świata doświadczamy nie tylko wielkich emocji, ale również wielu kontrowersyjnych decyzji. FIFA zszokowała cały świat postanowieniem o zawieszeniu czerwonej kartki dla Folarina Baloguna, dzięki temu Amerykanin mógł zagrać w 1/8 finału turnieju z Belgią, ostatecznie w niewielkim stopniu pomógł swojej drużynie, która przegrała 1:4 i odpadła z mundialu. Mimo to sytuacja pozostawiła spory niesmak.

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Chcą wyjaśnień ws. Infantino i Baloguna. Czy MKOl podejmie działanie?

Wniosek o zbadanie decyzji FIFA złożyła organizacja non-profit - FairSquare. Jej działania skupiają się na tematach związanych z migracją zarobkową, represjami politycznymi i sportem. "Lepsze, bardziej demokratyczne zarządzanie, aby zapobiec przyczynianiu się instytucji sportowych do krzywdy i cierpienia" - tak swoją działalność związaną ze sportem opisują sami aktywiści. Sprawę Baloguna miałby zbadać MKOl, którego członkiem jest sam Gianni Infantino.

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Dodatkowy problem dla uczciwości rywalizacji sportowej, stanowi w tym przypadku interwencja Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że zadzwonił do Gianniego Infantino i poprosił o zmienienie decyzji sędziego.

"Po prostu poprosiłem o ponowne rozpatrzenie sprawy, ponieważ nie uważałem, że to był faul i powtórzę, jestem w tym dobry. Myślę, że podjęli genialną decyzję. Uważam, że decyzja sędziego była fatalna" - stwierdził cytowany przez "The Athletic" Donald Trump.

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Infantino zaprzecza. Miał nie ingerować w proces decyzyjny

Odpowiedzialności za decyzję ws. gry Baloguna nie zamierza brać Gianni Infantino. Szef FIFA stwierdził, że organy sądownicze FIFA podejmują swoje wybory w niezależny sposób.

"Działają autonomicznie, stosują Kodeks Dyscyplinarny FIFA i rozstrzygają sprawy w oparciu o obowiązujące przepisy i konkretne fakty, którymi dysponują. Ich niezależność jest niezbędna dla wiarygodności i integralności piłki nożnej i musi być zawsze szanowana" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie FIFA.

"FairSquare stwierdził, że gdyby interweniował na prośbę Trumpa, stanowiłoby to naruszenie zasady neutralności i podważałoby uczciwość w sporcie. Kiedy Infantino składał przysięgę jako członek MKOl w Lozannie w 2020 roku, powiedział za pośrednictwem Reutersa: „Zawsze będę działał niezależnie od interesów handlowych i politycznych, a także od wszelkich względów rasowych czy religijnych" - pisze amerykański "The Athletic".

FairSquare odniosło się też do wcześniejszych wydarzeń z udziałem Infantino i Trumpa. W przeszłości prezydent FIFA miał wielokrotnie powtarzać hasło "Make America Great Again", z którego zasłynął amerykański prezydent w trakcie swoich kampanii. Do tego kiedy pojawiły się doniesienia sugerujące, że Trump ma szanse na Pokojową Nagrodę Nobla, to Infantino wyraził publicznie swoje poparcie.