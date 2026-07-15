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Tuchel reaguje na prośbę Argentyny. "Zrobiłbym to samo"

W drugim półfinale mistrzostw świata Anglia podejmie Argentynę. "Albicelestes" zwrócili się do FIFA z nietypową prośbą, o zagranie w granatowych strojach, takie barwy mają im przynosić szczęście. Sytuacja zupełnie nie zaskoczyła Thomasa Tuchela, trener "Synów Albionu" podkreślił, że sam ma swoje przesądy, a będąc na miejscu rywali zachowałby się tak samo.
Thomas Tuchel
Fot. REUTERS/Paul Childs

We wtorkowy późny wieczór (14 lipca) poznaliśmy pierwszego finalistę mundialu. Hiszpania pokonała 2:0 Francję, po bramkach Mikela Oyarzabala i Pedro Porro. Do "La Roja" w najważniejszym meczu turnieju dołączy zwycięzca starcia Anglia - Argentyna. Już przed rozpoczęciem spotkania zespoły szukają sposobów, na "zwiększenie szans". 

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Nietypowa prośba Argentyny przed meczem z Anglią. Chcą koniecznie zagrać w granatowych koszulkach

Argentyńczycy przed meczem z Anglią wyszli z nietypową prośbą do FIFA. Mistrzowie świata chcą koniecznie zagrać w granatowych strojach. Według informacji argentyńskiego dziennikarza, Gastona Edula, taka decyzja wynika z przesądów i ma znaczenie historyczne. Właśnie w takich koszulkach "Albicelestes" pokonali "Synów Albionu" w 1986 roku. Dwukrotnie do siatki trafiał wówczas Diego Armando Maradona, do historii przeszła słynna 'Ręka Boga". Sytuacjach powtórzyła się 12 lat później, Argentyńczycy ponownie wygrali na mundialu z Anglią, znów mieli na sobie granatowe stroje. 

Tuchel reaguje na prośbę Argentyny. "Zrobiłbym to samo"

Na konferencji prasowej przed spotkaniem o przesądy Argentyńczyków został zapytany Thomas Tuchel. Co ciekawe selekcjoner Anglików nie widział w takiej postawie rywali żadnego problemu, co więcej przyznał, że sam ma swoje własne przesądy. 

- Argentyna gra na niebiesko? A my na biało? Jeśli to ich szczęśliwa koszulka, to rozumiem. Zrobiłbym to samo - przyznał z pełnym zrozumieniem trener Tuchel. 

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Mecz Anglia - Argentyna rozpocznie się w środę, 15 lipca o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

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