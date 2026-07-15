Ibrahimović wskazał idealnego trenera dla reprezentacji Francji

Reprezentacja Francji przegrała półfinał mistrzostw świata z Hiszpanią 0:2 i do rozegrania pozostanie jej już tylko mecz o 3. miejsce. Tym samym nie spełni się wielkie marzenie Didiera Deschampsa, który chciał pożegnać się z drużyną jako trener dwukrotnych mistrzów świata. Jeszcze przed mundialem 57-latek zapowiedział bowiem, że zrezygnuje ze stanowiska. W mediach trwa już zatem dyskusja na temat jego następcy.

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To będzie nowy trener Francuzów. Ibrahimović wprost: "Wszyscy wiemy"

Od dłuższego czasu trwają spekulacje, że zostanie nim Zinedine Zidane. Co do tego przekonane jest m.in. francuskie "L'Equipe" czy Fabrizio Romano. Jego kandydaturę zdążył już nawet ocenić słynny Zlatan Ibrahimović. - Zidane wykonał dobrą robotę, grał w Realu Madryt. Wygrał trzy Ligi Mistrzów. Wszyscy wiemy, że obejmie tę reprezentację. Myślę, że po prostu będzie kontynuował dzieło Deschampsa - mówił w studiu amerykańskiej telewizji FOX.

Mimo że Zidane nie prowadził żadnej drużyny od ponad pięciu lat, były szwedzki napastnik przekonywał, że idealnie sprawdzi się we francuskiej kadrze. - Wybór zawodników nie jest trudny. On ma zawodników. Musi tylko przenieść swój styl zarządzania do drużyny, tak jak chce. Uważam, że jest bardziej typem menedżera niż trenera, a ta drużyna nie potrzebuje trenera. Potrzebują menedżera - tłumaczył.

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Ibrahimović ocenił Deschampsa. "Ludzie myślą, że ma łatwo, ale..."

Zauważył również, że takiego modelu zarządzania zabrakło właśnie podczas półfinałowego spotkania z Hiszpanią. - Oczywiście, dzisiaj w trakcie meczu można było dodać kilka różnych rzeczy. To najtrudniejsza część dla trenera i dlatego dzielę ich trenerów i menedżerów. Muszą znaleźć i zrozumieć właściwy moment, kiedy wprowadzać zmiany. Dziś czułem, że francuscy piłkarze nie byli "żywi", nie byli aktywni - dodał.

Mimo to Ibrahimović docenił dorobek Deschampsa i podkreślał, że ma olbrzymi szacunek do jego pracy. - Ludzie myślą, że ma łatwo, bo ma mnóstwo gwiazd na boisku. Ale to nie jest łatwe. Jest tyle rzeczy dookoła, którymi trzeba zarządzać, mieć wszystko pod kontrolą. A oni zawsze zgarniali trofea, a nawet kiedy ich nie zdobywali, i tak pozostawali w czołówce - mówił o prowadzonej przez niego kadrze.