Marciniak dostanie finał? "Trudno to zrozumieć. Dużo w tym polityki"

Czy Szymon Marciniak zostanie pierwszym sędzią w historii, który poprowadzi drugi finał mistrzostw świata w swojej karierze? Wciąż został w USA, a nie został obsadzony w roli arbitra jednego z półfinałów. Może być tak, że nie poprowadzi już żadnego meczu albo dostanie mecz o trzecie miejsce lub finał. Głos w jego temacie zabrał dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak.

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Czy Marciniak posędziuje finał? Polityka w tle

- Można było usłyszeć przecieki z Miami, tam gdzie sędziowie stacjonują, że ten półfinał dzisiejszy będzie dla Szymona Marciniaka, Adama Kupsika i Tomasza Listkiewicza. I że będzie im towarzyszyć Tomasz Kwiatkowski, bo to jest naturalne, że VAR jest z tego samego kraju. Nagle pojawiają się obsady, jest Honduranin i trudno to zrozumieć - powiedział nasz dziennikarz w programie "Studio Mundialowe" na Sport.pl.

- Szymon Marciniak ma jakąś renomę w FIFA, UEFA i światowym sędziowaniu. Jest cżłowiekiem, który wybitnie posędziował poprzedni finał, który ma swoją renomę, doświadczenie i jest tam trzymany od samego początku tego zgrupowania dla sędziów - czyli przeszło 1,5 miesiąca. Część sędziów wyjechała, a on został. Masz kogoś takiego, gwiazdę, kogoś premium, to chyba po to by go wykorzystać. Jak to teraz skleić, że on tego półfinału nie dostaje? Trudno mi przewidzieć, co będzie dalej - jakie to będą decyzje - dodał.

W tym jest tyle polityki, próby udobruchania przez FIFA różnych zakątków świata. W tle jest jeszcze ten spór między FIFĄ a UEFĄ, który na tym turnieju wyszedł na światło dzienne przy okazji sprawy Baloguna i tego odwieszenia jego żółtej kartki. Wątpię, by to był sędzia z Europy - skwitował.