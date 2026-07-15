Znamy składy na mecz Anglia - Argentyna! Oni zagrają o finał mundialu

W środowy wieczór w Atlancie zostanie rozegrany drugi półfinał mistrzostw świata 2026. W bezpośrednim starciu zmierzą się aktualni wicemistrzowie Europy Anglicy i mistrzowie świata z 2022 roku - Argentyńczycy. Kogo zobaczymy w tym meczu na boisku od pierwszej minuty? Obaj selekcjonerzy podjęli kluczowe decyzje.

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Znamy składy na drugi półfinał MŚ. Są niespodzianki

Znamy jedenastki desygnowane do gry przez Thomasa Tuchela i Lionela Scaloniego.

Skład reprezentacji Anglii:

Jordan Pickfrod (gk) - Reece James, Marc Guehi, John Stones, Nico O'Reilly - Declan Rice, Elliot Anderson - Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon - Harry Kane (k)

W angielskim zespole największą niespodzianką jest obecność w pierwszym składzie Morgana Rogersa. Pomocnik Aston Villi na trwającym mundialu tylko raz wychodził na boisko w pierwszej jedenastce. Zagrał 90 minut w wygranym 2:0 meczu z Panamą. Względem meczu z Norwegią (2:1) zastąpi Noniego Madueke. Zmiana nastąpiła także na prawej obronie, a za Ezriego Konsę zagra Reece James. Na lewej flance Nico O'Reilly'ego zastąpi Djed Spence.

Za strzelanie goli nadal ma być odpowiedzialny duet Harry Kane i Jude Bellingham, ustawiony za jego plecami.

Skład reprezentacji Argentyny:

Emiliano Martinez (gk) - Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico - Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez - Lionel Messi (k), Julian Alvarez

Lionel Scaloni dokonał jednej zmiany. Giuliano Simeone wskoczył do składu za Rodrigo De Paula.

Mecz Anglia - Argentyna rozpocznie się o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.