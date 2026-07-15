Kolejny trener zwolniony po MŚ. Przegrał wszystkie mecze

Po reprezentacji Haiti nie należało się zbyt wiele spodziewać podczas tegorocznego mundialu, tym bardziej biorąc pod uwagę poziom grupowych rywali. Wszystko potwierdziło boisko, w pierwszym meczu Haitańczycy przegrali 0:1 ze Szkocją, w kolejnym 0:3 z Brazylią, a na koniec zostali ograni przez Maroko (2:4). W kadrze po turnieju doszło do dużych zmian w sztabie szkoleniowym.

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Migne żegna się z reprezentacją Haiti

Haitańczycy będą walczyć o udział w kolejnych wielkich turniejach, już z nowym trenerem. Po mistrzostwach świata tamtejsza federacja piłkarska za porozumieniem stron, rozwiązała kontrakt z Sebastienem Migne.

Migne osiągnął z Haiti największy sukces od 1974 roku

Gra w mistrzostwach świata nie jest dla Haiti normą. Zespół prowadzony przez Sebastiena Migne był pierwszym od 1974 roku, który tego dokonał. Ponad 50 lat temu Haitańczycy mierzyli się z reprezentacją Polski, "Orły Górskiego" wygrały wówczas 7:0.

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Federacja podziękowała trenerowi za jego "profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie". Francuz ma ogromne doświadczenie reprezentacyjne. W przeszłości prowadził takie państwa jak: Kongo, Kenia i Gwinea Równikowa.

We wtorkowy późny wieczór (14 lipca) poznaliśmy pierwszego finalistę mundialu. Hiszpania pokonała Francje 2:0. W środę, 15 lipca o godzinie 21:00 rozpocznie się drugi półfinał, w którym Anglia zagra z Argentyną. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.