Powrót na stronę główną

Kolejny trener zwolniony po MŚ. Przegrał wszystkie mecze

Sebastien Migne to kolejny selekcjoner, który po zakończeniu mistrzostw świata stracił pracę. O decyzji poinformowała tamtejsza federacja piłkarska. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Haitańczycy przegrali wszystkie mecze podczas mundialu.
Fot. Claudia Greco / REUTERS

Po reprezentacji Haiti nie należało się zbyt wiele spodziewać podczas tegorocznego mundialu, tym bardziej biorąc pod uwagę poziom grupowych rywali. Wszystko potwierdziło boisko, w pierwszym meczu Haitańczycy przegrali 0:1 ze Szkocją, w kolejnym 0:3 z Brazylią, a na koniec zostali ograni przez Maroko (2:4). W kadrze po turnieju doszło do dużych zmian w sztabie szkoleniowym. 

Zobacz wideo

Migne żegna się z reprezentacją Haiti 

Haitańczycy będą walczyć o udział w kolejnych wielkich turniejach, już z nowym trenerem. Po mistrzostwach świata tamtejsza federacja piłkarska za porozumieniem stron, rozwiązała kontrakt z Sebastienem Migne. 

Migne osiągnął z Haiti największy sukces od 1974 roku 

Gra w mistrzostwach świata nie jest dla Haiti normą. Zespół prowadzony przez Sebastiena Migne był pierwszym od 1974 roku, który tego dokonał. Ponad 50 lat temu Haitańczycy mierzyli się z reprezentacją Polski, "Orły Górskiego" wygrały wówczas 7:0. 

Zobacz też: Media: Marciniak faworytem do poprowadzenia finału! Jest jeden warunek

Federacja podziękowała trenerowi za jego "profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie". Francuz ma ogromne doświadczenie reprezentacyjne. W przeszłości prowadził takie państwa jak: Kongo, Kenia i Gwinea Równikowa. 

We wtorkowy późny wieczór (14 lipca) poznaliśmy pierwszego finalistę mundialu. Hiszpania pokonała Francje 2:0. W środę, 15 lipca o godzinie 21:00 rozpocznie się drugi półfinał, w którym Anglia zagra z Argentyną. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/25 Kategoria: Trylogia Sienkiewicza

Bohun i Skrzetuski rywalizowali o rękę:

Pięć pytań, pięć kategorii. Quiz wiedzy ogólnej dla ambitnych
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji