Hiszpanie wściekli przed finałem mundialu. "Naruszenie przepisów"

Już tylko trzy mecze zostały na mistrzostwach świata 2026 rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Pierwszym finalistą została reprezentacja Hiszpanii, która pokonała 2:0 (1:0) Francję. W drugim półfinale Argentyna zmierzy się z Anglią (15 lipca, godz. 21).

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Hiszpanie wściekli przed finałem. "Naruszenie przepisów"

Wszystko wskazuje na to, że po pierwszej połowie finału MŚ 2026 nastąpi nawet 30-minutowa przerwa! FIFA przygotowała na jej czas show, podczas którego wystąpią m.in. Justin Bieber, Shakira, Madonna, Burna Boy oraz Coldplay. Hiszpańskie media są bardzo niezadowolone z tak długiej przerwy w meczu.

"Kolejna kontrowersja na mundialu, tym razem może ona wyraźnie wpłynąć na reprezentację Hiszpanii. FIFA zamierza zmienić obowiązujące zasady dotyczące meczu piłkarskiego, wydłużając przerwę w finale, znacznie ponad standardowy czas. Choć FIFA nie potwierdziła tego jeszcze oficjalnie, planowane jest wydłużenie przerwy do około 25–30 minut, aby umożliwić organizację dużego występu z udziałem artystów muzycznych. Oznacza to odejście od dotychczasowej rutyny zawodników, co nie spotkało się z aprobatą reprezentacji Hiszpanii" - pisze hiszpański dziennik "Sport".

Wyjaśnia też, czemu jest ona tak niekorzystna dla piłkarzy reprezentacji Hiszpanii.

"Hiszpania zazwyczaj nadaje meczom bardzo wysokie tempo, utrzymując długie posiadanie piłki, które męczy przeciwnika. Fakt, że przerwa będzie znacznie dłuższa, może wpłynąć na końcowy wynik, a także na dokonywanie zmian w trakcie meczu, bo piłkarze będą mieli dużo więcej czasu na regenerację. Będzie to wyraźne naruszenie obowiązujących przepisów piłkarskich" - dodaje "Sport".

Dłuższa przerwa była też podczas finału Klubowych Mistrzostw Świata. Wtedy trwała 24 minuty i też spotkała się z nieprzychylnymi komentarzami finalistów: piłkarzy Chelsea i PSG.

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Finał mistrzostw świata rozpocznie się w niedzielę, 19 lipca o godz. 21 czasu polskiego. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.